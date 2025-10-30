Kawasaki KLE500, a Eicma 2025 torna un'icona: anteriore da 21'' e bicilindrico (anche per neopatentati)

Kawasaki riaccende la passione per l’avventura presentando a Eicma 2025 la nuova KLE500, un modello che segna il ritorno di un'icona in chiave moderna. Non a caso il design si rifà alle grandi protagoniste dei rally raid, con linee tese e proporzioni bilanciate. Il parabrezza regolabile su tre livelli e il serbatoio da 16 litri, snello e affusolato, contribuiscono a un profilo filante e aggressivo. Si fanno poi notare l'illuminazione full LED, le carene compatte ed elementi stilistici derivati dalle KX.

A spingere la nuova Kawasaki KLE500 ci pensa il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido (adatto anche ai neopatentati) abbinato alla frizione antisaltellamento. Il telaio è a traliccio ed è associato a sospensioni Kayaba di ultima generazione. Come di consueto, davanti troviamo un bel 21'' che, insieme all'ABS disinseribile, la dice lunga sulla vocazione fuoristradistica di questo modello (dietro c'è il 17'').

Accanto alla versione standard, ci sarà una variante SE che aggiunge una dotazione più ricca: strumentazione TFT, paramani rinforzati, piastra paramotore, parabrezza maggiorato e indicatori di direzione a LED. Entrambe le varianti sono compatibili con l’app Rideology The App Motorcycle, che consente di connettere lo smartphone alla moto per gestire navigazione, percorsi e comandi vocali. Ulteriori dettagli saranno poi svelati nel corso di Eicma 2025.