Kawasaki KLE650 2027, arriva la nuova adventure da 70 cv: anche nella versione SE più accessoriata

Kawasaki amplia a EICMA 2026 la propria famiglia Adventure con la nuova KLE650, una moto di ispirazione rally pensata per affrontare i lunghi trasferimenti, anche in coppia, senza rinunciare alla versatilità necessaria per gli spostamenti quotidiani e qualche interessante deviazione "su strade non asfaltate". Presentata per il 2027, si colloca nella fascia delle adventure di media cilindrata con ruota anteriore da 21 pollici e punta soprattutto su comfort, tecnologia e facilità di utilizzo. Il nuovo modello nasce sulla base del concetto introdotto dalla KLE500, ma adotta una motorizzazione più generosa e una dotazione elettronica particolarmente ricca. Sarà disponibile anche nella versione SE, che aggiunge diversi equipaggiamenti dedicati a chi guarda soprattutto al turismo.

Il bicilindrico da 649 cc sale a 70 CV

Il cuore della KLE650 è il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 649 cc, derivato da un propulsore già ampiamente utilizzato nella gamma Kawasaki, ma aggiornato per questa nuova applicazione. La potenza massima raggiunge i 70 CV, con una gestione elettronica dell'acceleratore che rappresenta una delle principali novità del modello. La gestione elettronica del propulsore permette inoltre di integrare diversi sistemi di assistenza. Di serie troviamo il controllo di trazione Kawasaki KTRC e il cruise control elettronico, particolarmente utile nei trasferimenti autostradali. Presente anche l'ABS disinseribile su entrambe le ruote, una soluzione pensata per lasciare maggiore libertà di intervento quando si affrontano percorsi fuoristrada.

Telaio a traliccio e ruota anteriore da 21 pollici

La ciclistica riprende l'impostazione della KLE500, ma con una progettazione orientata maggiormente al comfort su strada e alla stabilità nei lunghi trasferimenti. Il telaio è un compatto traliccio in acciaio, abbinato a un forcellone di nuova concezione e a sospensioni a lunga escursione: 210 mm all'anteriore e 196 mm al posteriore. La configurazione delle ruote prevede un cerchio a raggi da 21 pollici davanti e uno da 17 pollici dietro, una combinazione che richiama la tradizione delle moto da rally e permette di affrontare anche fondi sconnessi. L'altezza della sella è di 870 mm. La posizione di guida è stata studiata per garantire comfort nei viaggi e controllo anche nella guida in piedi. La carrozzeria, con sovrastrutture più ampie rispetto alla KLE500, conferisce alla nuova KLE650 una presenza più importante. Kawasaki ha inoltre previsto la possibilità di personalizzare la configurazione della seduta attraverso accessori ERGO-FIT, con diverse combinazioni tra sella del pilota e del passeggero per adattare la posizione alle esigenze di utilizzo.

KLE650 SE: più tecnologia e dotazioni da viaggio

Accanto alla versione standard arriva la KLE650 SE, che si distingue per una dotazione più completa. Tra gli elementi aggiuntivi figurano il cambio elettronico bidirezionale Kawasaki Quick Shifter (KQS), la strumentazione TFT, gli pneumatici tubeless, la presa USB-C, i paramani, la piastra paramotore in alluminio e un parabrezza maggiorato. Si tratta di accessori che puntano soprattutto a migliorare la praticità e il comfort nei viaggi, rendendo la SE la versione più orientata al turismo. La connessione con lo smartphone è prevista attraverso il sistema Kawasaki Rideology, che consente di accedere a diverse informazioni della moto e di visualizzare sul display alcune notifiche del telefono.

Colori e allestimenti

Per il Model Year 2027 la KLE650 sarà proposta nella colorazione Metallic Matte Graphenesteel Gray. La versione SE sarà invece disponibile in Pearl Storm Gray e Pearl Blizzard White. La gamma sarà completata da tre allestimenti realizzati attraverso accessori originali Kawasaki. Il pacchetto Top Case comprende il bauletto posteriore e la relativa struttura di supporto, oltre alla presa USB-C. La versione Rally aggiunge uno scarico Akrapovič in titanio, una cover del radiatore e una sella passeggero ribassata. L'allestimento Adventure Tourer, infine, è pensato per chi viaggia con bagagli e prevede barre paramotore e una coppia di valigie laterali da 21 litri con i relativi telaietti.