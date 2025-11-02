KTM 1390 Super Adventure 2026: a Eicma arriva la nuova gamma con le versioni S EVO, S e R

KTM apre un nuovo capitolo della propria storia con l’arrivo, da novembre 2025, della gamma 1390 Super Adventure, una famiglia di maxi enduro che si rinnova sotto diversi punti di vista. Tre le versioni nello specifico – S EVO, S e R – pensate per garantire un elevato piacere di guida in tutte le situazioni.

A spingerle ci pensa il bicilindrico LC8, ora portato a 1.350 cc, con sistema Camshift, capace di 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Il nuovo telaio, irrigidito e riprogettato, migliora stabilità e precisione di guida, mentre la posizione di guida è stata perfezionata con pedane più larghe e basse, a beneficio del comfort nei lunghi viaggi. Tutte le versioni montano il nuovo display TFT touch da 8 pollici, installato in verticale e dotato di tecnologia induttiva che garantisce una sensibilità importante anche con i guanti. Antiriflesso e ricchissimo di funzioni, offre accesso ai Riding Mode, alla navigazione integrata e alla connettività, gestibili anche tramite i nuovi comandi al manubrio.

La KTM 1390 Super Adventure S EVO 2026 è la punta di diamante della gamma: introduce la trasmissione automatica AMT, che consente di scegliere tra cambiata manuale o completamente automatizzata, le sospensioni semi-attive WP SAT di ultima generazione e il radar frontale Bosch che offre funzioni evolute come il Brake Assistance e lo Stop & Go. È proposta in due livree, orange e black.

La versione S 2026 conserva un approccio più tradizionale, con frizione e cambio meccanici, ma mantiene la stessa tecnologia ciclistica della EVO. È pensata per chi cerca una moto versatile e precisa su strada, senza rinunciare alle doti off-road che da sempre contraddistinguono KTM. Per lei stesse colorazioni della S EVO.

La più estrema della famiglia è la R 2026. Il look è più aggressivo, con nuove barre antiurto e un parabrezza corto per affrontare meglio le condizioni fuoristrada. Le sospensioni WP XPLOR, derivate dall’esperienza nelle competizioni rally, offrono una taratura specifica per l’off-road più impegnativo. È proposta in una sola combinazione di bianco, arancio e blu.

I nuovi modelli arriveranno nelle concessionarie tra novembre e dicembre 2025: la 1390 Super Adventure S partirà da 21.580 euro, la R da 21.980 euro, mentre la più evoluta S EVO sarà proposta a 23.580 euro.