Kymco CV-X45, a Eicma debutta lo scooter adventure con motore a vista e trasmissione a catena

Fa il suo debutto ufficiale a EICMA 2026 il nuovo scooter adventure di Kymco. Si chiama CV-X45 e adotta soluzioni tecniche da moto: il motore è lasciato a vista, la trasmissione finale è a catena e la ciclistica è a tutti gli effetti di impostazione motociclistica. Sotto le carene trova spazio un monocilindrico da 427 cc capace di erogare 34,4 CV e 40 Nm di coppia, mentre la trasmissione automatica conserva la praticità tipica degli scooter.

Motore da 427 cc e trasmissione a catena

Il nuovo Kymco CV-X45 è spinto da un monocilindrico a quattro valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione elettronica. La potenza massima è di 34,4 CV, a 7.500 giri/min, con una coppia di 40 Nm disponibile a 5.000 giri/min. Il comando ride by wire permette di scegliere tra tre modalità di funzionamento: Rain, Power e Power con ABS Rear Off. Quest'ultima consente di disattivare l'ABS sulla ruota posteriore, una soluzione pensata per affrontare con maggiore controllo i percorsi fuoristrada. La particolarità tecnica più evidente è però la trasmissione finale a catena, una scelta insolita per uno scooter e più vicina alla tradizione delle moto adventure.

Ciclistica di ispirazione motociclistica

Lo scheletro del CV-X45 si distingue per la forcella anteriore a steli rovesciati, fissata a una doppia piastra di sterzo, e per un monoammortizzatore posteriore con leveraggio multi-link, regolabile nel precarico. A completare il sistema interviene il PTM (Pivoting Torque Management), che gestisce le forze generate dalla coppia durante l'accelerazione, contribuendo alla stabilità e alla progressività della sospensione posteriore. Le ruote sono da 15 pollici all'anteriore e 14 al posteriore, con pneumatici dual purpose nelle misure 120/70 e 150/70. L'impianto frenante prevede un doppio disco anteriore con pinze a montaggio radiale e un disco posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 210 kg, mentre l'altezza della sella si attesta a 800 mm. Il serbatoio ha una capacità di 13,5 litri.

Dotazione tecnologica e comfort

Il CV-X45 dispone di display TFT, controllo di trazione disinseribile e cruise control. Sono inoltre presenti illuminazione full LED, indicatori di direzione sequenziali, sistema keyless, manopole riscaldabili e presa USB-C. L'attenzione alla praticità emerge anche dal vano sottosella, progettato per ospitare un casco integrale o un casco adventure con frontino. Tra gli accessori figurano infine barre protettive tubolari e portapacchi, per aumentare la capacità di carico e personalizzare la configurazione dello scooter.