La Polizia di Stato a Eicma per promuovere la sicurezza stradale. Inaugurato anche il nuovo pullman azzurro

Anche per questa edizione dell'Esposizione Internazionale delle Due Ruote (Eicma), la Polizia di Stato è presente all'interno dell'Area Sicurezza del Padiglione 18 con uno stand istituzionale dedicato alla promozione della sicurezza stradale, curato dal Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia. L'obiettivo - spiega la Polizia - è sensibilizzare il pubblico sull'importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e dei comportamenti corretti alla guida: la presenza della Polizia di Stato a Eicma rappresenta un'occasione strategica di dialogo diretto con i cittadini, soprattutto con le nuove generazioni.

Tra le iniziative più attese, l'inaugurazione del nuovo Pullman Azzurro della Polizia di Stato, il 5 novembre nell'area esterna del Padiglione 18: si tratta di una vera e propria aula multimediale itinerante, allestita con il contributo della Società Brebemi S.p.a. e di 1000 Miglia S.r.l. Nell'occasione, sarà presente Kiara Fontanesi, campionessa italiana e mondiale di motocross, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Sezione Motociclismo.

Il nuovo Pullman Azzurro, assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Brescia, sostituirà il precedente modello, che dal 2016 ha percorso le strade e le piazze della penisola, raggiungendo milioni di persone ed introducendo un modello di comunicazione innovativo, poi riproposto in tutta Italia. A bordo, gli operatori della Polizia coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti con filmati, quiz, materiali didattici interattivi e attività educative differenziate per fasce d'età, sempre più all'avanguardia grazie alle ultime innovazioni.