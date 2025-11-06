Lambretta porta a Eicma 2025 il suo primo scooter elettrico e l'evoluzione della Junior del '64

A Eicma 2025 Lambretta presenta due anteprime che uniscono tradizione e futuro: la Elettra S, primo scooter elettrico interamente sviluppato da Lambretta, e la nuova Lambretta J, evoluzione contemporanea dell’amata “Junior” del 1964.

La Elettra S segna sicuramente l’ingresso ufficiale del brand nell’era della mobilità elettrica. Derivata dal concept presentato nel 2023, la versione definitiva è un concentrato di eleganza e tecnologia a zero emissioni. Sotto la scocca in acciaio, un motore PMSM da 6 kW di picco e 101 Nm di coppia spinge lo scooter da 0 a 40 km/h in dieci secondi, raggiungendo una velocità massima di 90 km/h. La batteria NMC da 4,5 kWh garantisce fino a 120 km di autonomia in modalità Eco e può essere ricaricata all’80% in poco più di tre ore. Il peso contenuto, la forcella a tirante con doppio ammortizzatore e il mono posteriore assicurano una guida bilanciata, mentre il display TFT e l’illuminazione full LED completano un pacchetto raffinato e moderno.

Come anticipato, accanto alla rivoluzione elettrica debutta la Lambretta J, reinterpretazione contemporanea della storica “Junior”. Nata per un pubblico giovane e urbano, la nuova J riprende i tratti distintivi del modello originale – come le fiancate rettangolari e il faro esagonale – unendoli a una tecnologia moderna e a una carrozzeria interamente in metallo. Sarà disponibile in due versioni, 125 e 200 cc, entrambe a quattro tempi, con raffreddamento a liquido e doppio ammortizzatore anteriore, nel rispetto del classico feeling di guida Lambretta. Il suo debutto commerciale è atteso per la primavera del 2026, con un prezzo di partenza di 4.500 euro.

Non manca a Milano ovviamente l'intera gamma, dalla G-Special (G350), che incarna il lusso e il design firmato Scheffrahn e Beselin, alla Serie X (X300 e X125), più sportiva e avveniristica, fino alla V-Special (50, 125, 200), simbolo del rilancio del marchio dal 2017. A completare la rassegna, due edizioni speciali curate da Rimini Lambretta, le Racing Customs.