Meloni a Eicma 2026, bagno di folla e selfie con i ragazzi. La premier: «Settore è un pezzo del Made in Italy»

Bagno di folla per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra gli stand di Eicma, il Salone internazionale delle due ruote che si tiene fino a domenica alla Fiera di Milano Rho. La presidente ha visitato diversi stand di case motociclistiche italiane, come Aprilia, Ducati, Piaggio, per poi portare un saluto anche alle forze dell'ordine e all'esercito che hanno i loro spazi in fiera. Durante il percorso è stata fermata moltissime volte da ragazzi e ragazze giovanissimi che in questi giorni di apertura al pubblico affollano i padiglioni di Eicma, che le hanno chiesto selfie e foto e le hanno tributato cori come «Forza Giorgia», «Vai Giorgia» e «Brava». Al termine della visita la premier è stata accolta nella sala dedicata agli ospiti per un momento di pausa.

Il settore delle due ruote «è un pezzo del racconto del Made in Italy, perché l'Italia chiaramente è tra i principali produttori, tra quelli più apprezzati». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Eicma, il salone internazionale delle due ruote in corso alla Fiera di Milano Rho. «E' giusto che una fiera, che rappresenta e racconta questo mondo, si svolga in Italia. E devo fare i miei complimenti perché quest'anno la fiera raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti. Quindi continua a crescere e a migliorarsi », sottolinea la premier, ritenendo che «valga la pena venire qui per portare l'attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni». Ad accogliere la pemier al suo arrivo in Fiera, l'ad di Eicma, Paolo Magri, e il presidente, Pietro Meda, con i presidenti di Ice, Matteo Zoppas, e di Confindustria Ancma, Mariano Roman. Giorgia Meloni ha visitato, tra gli altri, gli stand di Ducati, Piaggio e Aprilia, fermandosi anche presso quelli dell'Esercito e delle forze dell'ordine.

«Ringraziamo la presidente Giorgia Meloni per la sua visita di questa mattina a Eicma, appuntamento di riferimento internazionale per il mondo delle due ruote». Lo ha sottolineato in una nota il presidente della Fondazione Fiera di Milano Giovanni Bozzetti, parlando della visita della presidente del Consiglio. «La sua presenza testimonia l'attenzione del Governo verso un settore strategico per il nostro Paese e il riconoscimento del ruolo delle fiere come vetrina del Made in Italy e strumento concreto per sostenere le imprese sui mercati internazionali - aggiunge -. Qui aziende e produttori italiani e stranieri presentano nuove tecnologie, si confrontano e sviluppano relazioni e opportunità commerciali». "È questa la forza di Eicma e del sistema fieristico milanese: trasformare innovazione, competenze e passione in occasioni di crescita per il Paese», conclude.