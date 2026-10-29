Monster Dark, la naked Ducati che punta sull'essenziale protagonista all'Eicma 2026

«Tutto quello che serve, niente di più". Ducati riparte dalla filosofia che ha dato origine alla Monster per presentare la nuova Monster Dark, versione caratterizzata da una livrea completamente nera e da un'impostazione che punta a valorizzare gli elementi essenziali della naked di Borgo Panigale. Il modello sarà disponibile nelle concessionarie da novembre 2026 e mantiene la base tecnica dell'attuale generazione, con il motore V2 da 890 cc e 111 CV, un telaio monoscocca in alluminio e un pacchetto elettronico completo.

La Dark riprende alcuni dei tratti distintivi che accompagnano la Monster dal debutto del 1993, come il faro incorniciato dalle spalle del serbatoio, la sella unica per pilota e passeggero e il codino corto. La finitura nera coinvolge anche i cerchi e la sella, mentre alcune componenti, tra cui il telaio anteriore, i fondelli dello scarico e il condotto di aspirazione, mantengono il materiale a vista. Il bicilindrico Ducati V2 sviluppa 111 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 91,1 Nm a 7.250 giri.

Secondo i dati del costruttore, oltre l'80% della coppia massima è disponibile tra 4.000 e 10.000 giri, una caratteristica pensata per abbinare una risposta pronta alla facilità di utilizzo su strada. La distribuzione IVT contribuisce inoltre a portare gli intervalli di manutenzione fino a 45.000 chilometri. La leggerezza resta uno degli elementi centrali del progetto. Il peso dichiarato è di 175 kg in ordine di marcia senza carburante, quattro in meno rispetto alla generazione precedente. Il telaio monoscocca in alluminio è abbinato a un telaietto posteriore misto, realizzato in tecnopolimero e traliccio.

La ciclistica comprende una forcella rovesciata Showa da 43 mm, un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e un impianto frenante Brembo con pinze M4.32 e pompa radiale. La posizione di guida è studiata per favorire il controllo anche nell'uso quotidiano: la sella si trova a 815 mm da terra e i fianchi stretti della moto facilitano l'appoggio dei piedi. Ducati punta così a mantenere la Monster accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al marchio, senza rinunciare a una guida più sportiva.

La dotazione elettronica comprende ABS Cornering, controllo di trazione, controllo dell'impennata ed Engine Brake Control, gestiti attraverso una piattaforma inerziale a sei assi. I quattro Riding Mode, Sport, Road, Urban e Wet, permettono di modificare il comportamento della moto in funzione del percorso e delle condizioni di aderenza. Le informazioni sono visualizzate su uno schermo TFT a colori da cinque pollici, predisposto per il sistema Ducati Multimedia System e la navigazione turn-by-turn, disponibili come accessori. Tra le opzioni figurano anche Ducati Quick Shift, Cruise Control, cupolino e coprisella passeggero.

La Monster Dark sarà proposta anche in versione depotenziata per patente A2. Per il mercato italiano, Ducati prevede un vantaggio cliente di 1.000 euro sulle proprie moto in versione A2. Il lancio è accompagnato dalla campagna 'IMLegend', un progetto fotografico che mette insieme piloti Ducati del passato e del presente e proprietari di Monster provenienti da tutto il mondo.