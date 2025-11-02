Moto Guzzi a Eicma 2025: nuove colorazioni per Stelvio, V7 e V85 TT

Moto Guzzi arriva a Eicma 2025 con una gamma che celebra l’evoluzione del design italiano con nuove colorazioni e dettagli stilistici pensati per esaltare il carattere di ogni modello. Dalla Stelvio fino alla classica della V7, passando per la poliedrica della V85 TT.

La Stelvio, pensata per il viaggio e l’avventura, resta un riferimento tecnico nella categoria grazie alla trasmissione a cardano e al parabrezza regolabile elettricamente. Monta sempre il bicilindrico a V di 90°, da 115 CV e 105 Nm, e arriva nel 2026 in due nuove tonalità, Grigio Climbing e Verde Hiking, ispirate al mondo outdoor e al gusto dell’esplorazione.

La famiglia V7 si arricchisce di nuove grafiche per le tre versioni in gamma. La V7 Stone, la più essenziale ed eclettica, debutta nella colorazione Sabbia Camo, accanto ai classici Nero Opaco e Blu Profondo, con cerchi a sei razze in alluminio. La V7 Special, elegante e dal sapore vintage, si distingue per le cromature, la strumentazione digitale circolare e le nuove livree Nero Smeraldo e Bianco 1969. La V7 Sport, invece, esprime la natura più dinamica della gamma e prevede tre le colorazioni: il nuovo Rosso Monza, il tradizionale Verde Legnano e il Grigio Lario.

Infine, la gamma V85 TT conferma la vocazione d’avventura di Moto Guzzi, con tre versioni che evolvono nella palette cromatica e nello spirito. La V85 Strada privilegia la leggerezza e l’agilità per l’uso quotidiano, con uno stile pulito e moderno accentuato dalle tinte Verde Legnano e Rosso Monza, omaggi alla tradizione sportiva del marchio. La V85 TT mantiene l’anima “tuttofare” e adotta le nuove tonalità Giallo Wadi, ispirata ai deserti, e Grigio Yanar Dag, che richiama il fuoco perpetuo delle colline azere. La V85 TT Travel, infine, è la grande viaggiatrice della famiglia e debutta nella nuova e raffinata livrea Blu Zefiro.