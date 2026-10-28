Moto Guzzi The Trip 500, arriva una nuova roadster: leggera, accessibile ed evoluta

Sarà sicuramente una delle protagoniste di EICMA 2026 la nuova Moto Guzzi The Trip 500, nuova roadster di media cilindrata che punta a coniugare il carattere del marchio di Mandello del Lario con una guida facile e intuitiva. L’obiettivo è chiaro: proporre una moto capace di avvicinare nuovi motociclisti al mondo Moto Guzzi, senza rinunciare a una personalità in grado di conquistare anche chi ha già esperienza.

Peso contenuto e sella a 790 mm

Uno dei dati più interessanti della nuova The Trip è il peso dichiarato di 180 kg in ordine di marcia, unito a un’altezza della sella di 790 mm. Due caratteristiche che, almeno sulla carta, dovrebbero favorire la gestione della moto nelle manovre da fermo e negli spostamenti urbani, rendendola accessibile anche a chi non cerca una due ruote impegnativa. La posizione di guida è stata studiata per risultare naturale, mentre la ciclistica punta su agilità e facilità di controllo.

Motore bicilindrico da quasi 48 CV

A spingere la Moto Guzzi The Trip 500 c’è un moderno bicilindrico parallelo da quasi 48 CV, compatibile con la patente A2. Non sono stati ancora comunicati ulteriori dati tecnici sul motore, come cilindrata esatta e valore della coppia massima. La filosofia del progetto, però, sembrerebbe evidente: prestazioni sfruttabili e una guida facile, con l’obiettivo di mettere al centro il rapporto tra motociclista e moto.

Design essenziale e strumentazione tecnologica

Dal punto di vista estetico, The Trip introduce un linguaggio stilistico nuovo, caratterizzato da linee essenziali e proporzioni equilibrate. A spiccare è il bicilindrico verniciato di nero, elemento centrale di un progetto che punta a unire tradizione e modernità senza ricorrere a soluzioni eccessivamente elaborate. Il serbatoio metallico ha una capacità di 15 litri, mentre il gruppo ottico Full LED reinterpreta in chiave contemporanea l’iconica Aquila Moto Guzzi. La strumentazione è affidata a un display TFT circolare da 3,6 pollici, con collegamento allo smartphone. Completano la dotazione i blocchetti al manubrio retroilluminati, pensati per rendere più semplice l’utilizzo dei comandi anche durante la guida notturna.

Tre modalità di guida e Quick Shifter

La dotazione elettronica comprende l’acceleratore Ride-by-Wire e tre modalità di guida: Road, Sport e Rain. La prima privilegia fluidità e comfort nell’utilizzo quotidiano, la seconda promette una risposta più vivace, mentre la terza è pensata per affrontare le condizioni di aderenza più difficili. Sono inoltre previsti la navigazione integrata tramite pittogrammi e il Quick Shifter, quest’ultimo indicato tra gli accessori.

Tre livree e una serie speciale

La nuova Moto Guzzi The Trip 500 sarà proposta in tre colorazioni: Black Metropolis, Green Grove e Red Beat. Per il debutto è prevista anche la serie speciale The Opening, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo modello. Prezzo e dettagli ulteriori saranno comunicati prossimamente.