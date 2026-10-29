Moto Guzzi The Trip, la roadster 500 con cui la casa di Mandello del Lario entra in una nuova era

Una nuova roadster di media cilindrata, con quasi 48 CV, 180 kg in ordine di marcia e una dotazione tecnologica da moto di categoria superiore. Si chiama Moto Guzzi The Trip 500 ed è la novità con cui il marchio di Mandello del Lario si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia. La moto sarà presentata al pubblico a Eicma, in programma a Rho Fiera Milano dal 5 all'8 novembre, nel padiglione 9, con l'arrivo nelle concessionarie previsto per l'inizio del 2027.

The Trip punta su una formula che abbina accessibilità e piacere di guida, rivolgendosi sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo Moto Guzzi sia ai motociclisti più esperti in cerca di una moto leggera e utilizzabile tutti i giorni. Il peso contenuto, la posizione di guida naturale e la sella posta a partire da 790 mm da terra sono pensati per rendere più semplici le manovre e l'utilizzo nel traffico urbano, senza rinunciare al divertimento sui percorsi extraurbani. Il cuore della nuova roadster è un motore bicilindrico parallelo da quasi 48 CV, compatibile con la patente A2.

Secondo quanto comunicato da Moto Guzzi, l'erogazione di The Trip privilegia la fluidità e una buona disponibilità di coppia ai bassi regimi, con l'obiettivo di offrire una risposta gestibile in città e più coinvolgente quando la strada si apre. La dotazione elettronica comprende l'acceleratore Ride-by-Wire e tre modalità di guida: Road, orientata alla fluidità nell'utilizzo quotidiano; Sport, per una risposta più dinamica; e Rain, pensata per affrontare condizioni di aderenza più difficili. Tra le dotazioni indicate figurano anche la navigazione integrata con pittogrammi e il Quick Shifter, disponibili come accessori. Il progetto stilistico combina elementi contemporanei e richiami all'identità del marchio. Il motore bicilindrico è verniciato di nero, mentre il serbatoio metallico da 15 litri si accompagna a un gruppo ottico Full LED che reinterpreta in chiave moderna l'aquila Moto Guzzi.

La strumentazione è affidata a un display TFT circolare da 3,6 pollici, con connessione allo smartphone, mentre i comandi al manubrio sono retroilluminati. La nuova moto sarà proposta in tre livree: Black Metropolis, ispirata all'eleganza urbana, Green Grove, che richiama il rapporto con la natura e Red Beat, caratterizzata da un'impronta più sportiva. Per il debutto è prevista inoltre la serie speciale The Opening, pensata per celebrare l'arrivo della nuova generazione.