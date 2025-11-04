Moto Morini presenta a Eicma 2025 la Kanguro in anteprima mondiale e rinnova l'intera gamma

Moto Morini fa il pieno di novità a Eicma 2025, dove presenta diverse anteprime mondiali al grande pubblico di Milano. Al centro della scena la nuova Kanguro — disponibile anche in versione Rally — che segna il ritorno di uno dei nomi più iconici della casa, reinterpretato in chiave moderna.

La nuova Kanguro è una dual adventure compatta e leggera, pensata per essere accessibile e versatile. Spinta da un monocilindrico da 300 cc e 33 CV con ruota anteriore da 21”, combina facilità di guida e buone capacità off-road. Come anticipato in apertura, il design, firmato dal Centro Stile Moto Morini in Italia, reinterpreta in chiave contemporanea l’iconica Kanguro anni ’80, mantenendo linee snelle e funzionali.

Un altro omaggio al passato, nello specifico alla leggendaria moto progettata da Franco Lambertini nel 1974, è la nuova 3 ½ Sport rinnova il mito con un bicilindrico a V da 350 cc Euro 5+. La moto punta su leggerezza, semplicità e piacere di guida, riproponendo lo stile italiano classico in una veste moderna. Ispirata al mondo Bobber, invece, è la Rumble 350 unisce minimalismo retrò e design contemporaneo. Con linee muscolose e dettagli vintage, evoca l’atmosfera urbana e cinematografica dei primi del Novecento, offrendo un carattere deciso e distintivo.

Si fa poi notare la nuova crossover di alta gamma, la Corsaro GT è dedicata a chi cerca un’esperienza di guida premium. Progettata in Italia, monta un bicilindrico a V di 90° da 750 cc capace di erogare 96 CV, assicurando prestazioni importanti e comfort nei lunghi viaggi. Ed è disponibile anche in versione A2 da 48 CV, estende l’accessibilità a un pubblico più giovane.