MV Agusta Enduro Veloce 2026: a Eicma la nuova enduro stradale varesina col tre cilindri da 124 cv

MV Agusta si presenta a Eicma 2025 con la nuova Enduro Veloce. Si tratta di un modello che incarna alla perfezione l’anima del marchio di Varese: un equilibrio raffinato tra eleganza italiana, ingegneria di precisione e spirito d’avventura. È un'enduro stradale pensata per affrontare ogni tipo di terreno offrendo al motociclista un'esperienza di guida entusiasmante.

Il design è ovviamente firmato dal Centro Stile MV Agusta ed è una sintesi di forma e funzione. Ed è esaltato dalle nuove livree Nero Intenso/Grigio Antracite e Bianco Perlato RC/Blu Nordico. Il motore tre cilindri Euro 5+ da 931cc con albero controrotante, interamente progettato a Varese, pesa solo 57 kg e sprigiona 124 CV e 102 Nm di coppia, con l’85% disponibile già a 3.500 giri, ed è abbinato al cambio a sei marce con quickshifter EAS 4.0.

Sul piano tecnologico, l’Enduro Veloce offre un pacchetto elettronico avanzato basato su una IMU a sei assi, con quattro modalità di guida (Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain) e un sofisticato ABS cornering. Il display TFT HD da 7 pollici, con Wi-Fi e Bluetooth, integra l’app MV Ride, che consente navigazione, registrazione dei percorsi e condivisione delle esperienze con la community. La ciclistica conferma la tradizione MV Agusta per equilibrio e precisione: telaio perimetrale in acciaio, sospensioni Sachs completamente regolabili con 210 mm di escursione e freni Brembo Stylema.

Per il 2026, la dotazione si arricchisce ulteriormente con borse laterali, cavalletto centrale, barre di protezione, fari supplementari e pneumatici Bridgestone AT41, che ampliano la vocazione touring. Prezzo di partenza per la nuova Enduro Veloce, 19.900 euro.