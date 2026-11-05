Non servono 200 cavalli per divertirsi: a Eicma 2026 è l'ora delle piccole. Dalla Bmw F 450 R alla Harley Sprint 440

Duecento cavalli, aerodinamica da MotoGP, centraline sempre più intelligenti e prestazioni che fino a pochi anni fa appartenevano soltanto alle moto da competizione. Passeggiando tra gli stand di EICMA 2026, è facile lasciarsi conquistare dai numeri impressionanti delle grandi sportive. Poi, però, basta spostarsi di qualche metro per scoprire una rivoluzione molto più silenziosa. Quella delle moto piccole, accessibili e pensate per divertirsi senza dover necessariamente inseguire prestazioni estreme. Perché, in fondo, il piacere di guida non dipende soltanto dalla potenza massima. A volte nasce da una moto leggera, da un motore che si lascia sfruttare fino in fondo e dalla soddisfazione di affrontare una sequenza di curve con naturalezza. Ed è proprio questa filosofia a trovare nuovo spazio al Salone di Milano.

BMW abbassa la cilindrata, non le ambizioni. Una delle dimostrazioni più interessanti arriva da BMW Motorrad, che porta a EICMA le nuove F 450 R e F 450 RR. Due motociclette profondamente diverse nell'impostazione, ma accomunate dallo stesso obiettivo: rendere il piacere di guida sportivo accessibile anche ai possessori di patente A2. La F 450 R è una naked compatta, spinta da un bicilindrico parallelo di 420 cc capace di sviluppare 48 CV. Il peso in ordine di marcia è di 175 kg, mentre la sella a 790 millimetri favorisce l'accessibilità. Numeri che raccontano una motocicletta pensata per essere intuitiva, senza rinunciare alla qualità della dotazione. Ci sono ABS Pro, controllo di trazione, modalità di guida e persino una frizione Easy Ride Clutch studiata per semplificare l'utilizzo. La F 450 RR interpreta invece il lato più sportivo della famiglia. Stesso motore da 48 CV, peso di 177 kg, semimanubri, posizione di guida più caricata in avanti e un'estetica che richiama le supersportive della Casa tedesca. Due moto che dimostrano come per avvicinarsi al mondo delle sportive non sia necessario partire da una mille di cilindrata.

Harley-Davidson sorprende con 27 cavalli. La provocazione più interessante, però, arriva forse da un marchio che ha costruito la propria leggenda attorno a grandi bicilindrici e motociclette imponenti. Harley-Davidson presenta la Sprint 440, una piccola cruiser sviluppata in collaborazione con l'indiana Hero MotoCorp. Il motore è un monocilindrico di 440 cc, raffreddato ad aria e olio, con una potenza di appena 27 CV. Appena, naturalmente, soltanto se si ragiona con il metro delle superbike. Perché la Sprint 440 non nasce per inseguire record di velocità. Punta invece su una posizione di guida rilassata, una sella particolarmente bassa e una risposta del motore privilegiata ai regimi più utilizzati quotidianamente. È una Harley pensata per chi magari ha sempre ammirato il marchio americano senza sentirsi pronto a gestire una grande touring o una cruiser di cilindrata superiore. Un modo diverso di entrare in un universo fatto di stile, personalizzazione e identità.

Meno peso, più confidenza. Chiunque abbia guidato motociclette di cilindrate differenti conosce la sensazione: una moto potente può regalare accelerazioni impressionanti, ma una moto leggera e ben equilibrata permette spesso di divertirsi senza grandi sforzi. È una questione di maneggevolezza, posizione di guida, risposta del motore e fiducia nei propri mezzi. Su strada, soprattutto, è difficile sfruttare le prestazioni di una sportiva estrema. Una motocicletta meno potente può invece offrire un'esperienza appagante a velocità più contenute, senza richiedere continui interventi dell'elettronica per gestire potenze elevatissime. Naturalmente, piccola cilindrata non significa automaticamente moto economica, semplice o sicura in ogni situazione. La qualità della ciclistica, la frenata, gli pneumatici e soprattutto l'esperienza del motociclista restano fondamentali. Ma il fascino delle medie e piccole cilindrate sta anche nella possibilità di concentrarsi sulla guida, anziché sui numeri della scheda tecnica.

La patente A2 diventa un'opportunità. C'è poi un aspetto importante: il ricambio generazionale. Per chi si avvicina alle due ruote, una motocicletta gestibile può rappresentare un primo passo molto più naturale rispetto a un modello di grande cilindrata. La patente A2, con il limite di 35 kW, ha contribuito a creare un segmento nel quale i costruttori stanno investendo con proposte sempre più curate. Non si tratta più soltanto di versioni depotenziate o di modelli considerati di passaggio. Le nuove BMW F 450 dimostrano che anche una moto nata per i neopatentati può avere un'identità tecnica ed estetica precisa. E la Sprint 440 suggerisce che persino un marchio tradizionalmente legato alle grosse cilindrate può cercare nuovi motociclisti partendo da una proposta più semplice.

La vera libertà è scegliere. Naturalmente nessuno vuole togliere fascino alle grandi sportive, alle maxi-adventure o alle potenti naked che dominano gli stand di EICMA. Sono motociclette straordinarie, capaci di mostrare fino a dove sia arrivata la tecnologia. Ma il Salone 2026 ricorda anche una verità che gli appassionati conoscono bene: non esiste una cilindrata perfetta per tutti. C'è chi sogna una superbike, chi vuole attraversare un continente e chi cerca semplicemente una moto per andare al lavoro e concedersi qualche bella strada durante il fine settimana. E forse la sorpresa più bella è proprio questa: in un'epoca in cui tutto sembra dover diventare più grande, più potente e più veloce, alcune delle motociclette più interessanti scelgono di fare esattamente il contrario. Perché per sentirsi liberi, qualche volta, bastano due ruote e una manciata di cavalli.