Nuova Yamaha R7: a Eicma 2025 la sportiva media diventa una vera e propria Supersport da pista

Tra le novità che Yamaha porta a Eicma 2025 spicca sicuramente la rinnovata R7, che passa dall'essere una sportiva di media cilindrata a una vera e propria Supersport tecnologicamente avanzata.

Il cuore resta il bicilindrico CP2 da 689 cc, ma tutto il contorno cambia. L’introduzione dell’acceleratore elettronico Y-CCT porta con sé la possibilità di gestire la risposta del motore in modo più preciso e di introdurre modalità di guida (tre mappe: Sport, Street e Rain) e controlli elettronici avanzati, sulla scia delle sorelle maggiori R1 e R9.

Una piattaforma IMU a 6 assi gestisce controllo di trazione e slittamento, anti-impennata, gestione del freno motore e frenata. A completare il pacchetto arrivano il Launch Control e la possibilità di disattivare l’ABS posteriore per l’uso in pista. Il quickshifter di terza generazione assicura cambi di marcia fluidi sia in salita che in scalata, mentre il cambio rivisto migliora la precisione e la progressività dell’innesto.

Anche il telaio è stato ampiamente aggiornato: più rigido e stabile, ma con lo stesso peso di prima, affiancato da una nuova forcella rovesciata da 41 mm completamente regolabile e cerchi SpinForged, più leggeri e precisi, che montano pneumatici Bridgestone Battlax S23. Anche la posizione di guida è stata ottimizzata: sella ribassata a 830 mm, serbatoio ridisegnato e pedane derivate dalla R1.

Sul fronte tecnologico, spicca un display TFT da 5 pollici con connettività smartphone, navigazione integrata e una modalità Track dedicata all’uso in circuito. Inoltre, attraverso l’app Y-TRAC Rev, i piloti possono ora analizzare i propri dati di guida – tempi, angolo di piega, velocità, accelerazione – e persino ricevere messaggi in tempo reale dal proprio “box virtuale”, in un’esperienza che avvicina la R7 al mondo delle corse.

Infine il design segue il linguaggio stilistico della R-Series di nuova generazione, ispirato alla YZR-M1 MotoGP: carenatura più snella e aerodinamica, singolo faro centrale incastonato nella tipica presa d’aria a “M”, specchietti con indicatori integrati e linee affilate che coniugano eleganza e funzionalità.