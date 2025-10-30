Peugeot, stile retrò e serie limitate con XP400 LIP e Django Manoush il Leone porta la moda all'Eicma 2025

MILANO - Le serie limitate piacciono. E piacciono ancora di più quando incarnano stili retrò unici. Peugeot cavalca alla grande questa onda e lancia a Eicma 2025, il nuovo XP400 LIP, maxi scooter numerato in serie limitata, è il risultato di una prestigiosa collaborazione con il marchio francese LIP. Questa alleanza promette un'esperienza esclusiva in cui design, prestazioni e raffinatezza francese si esprimono in ogni dettaglio.

Accanto all’XP400 LIP c’è anche il Django Manoush che Peugeot identifica come lo scooter neo-retrò più alla moda del momento. Questo modello unico, nato dalla collaborazione creativa con il marchio francese di prêt-à-porter Manoush, si distingue per la sua audacia ed eleganza. Il suo stile magnetico, concepito come un vero e proprio accessorio di moda, trasforma ogni viaggio in una dichiarazione di stile per chi ama distinguersi e affermare la propria personalità.

l Django Classic Manoush si distingue per un’estetica unica: una carrozzeria personalizzata con i motivi e i colori iconici di Manoush, dettagli dorati e una sella su misura ispirata all’haute couture. Questa edizione offre un’esperienza di mobilità decisamente “fashion-forward”.

Più di un semplice accessorio di moda, questa edizione limitata conserva tutte le qualità tecniche del Django Classic: un motore 125cc potente e affidabile, strumentazione completa, comfort di guida e ampio vano portaoggetti. È dotata di schienalino passeggero e parabrezza corto di serie.

Queste due edizioni limitate - sottolinea Peugeot - incarnano lo spirito innovativo di Peugeot Motocycles e la sua capacità di creare legami forti con il mondo della moda francese e dell'alta orologeria, offrendo ai clienti molto più di uno scooter, ma una vera e propria esperienza di marca.