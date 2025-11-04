Piaggio ad Eicma 2025 presenta le novità della gamma. Ecco i nuovi modelli di Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio

Il Gruppo Piaggio si presenta a Eicma 2025 con un'ampia serie di novità per i marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Sul fronte dei numeri, nel primo semestre dell'anno il gruppo ha raggiunto in Europa una quota complessiva del 10% del mercato e del 18% nel segmento scooter, dati che ne consolidano la leadership nel settore. Per Aprilia arrivano due nuovi modelli destinati a segnare la stagione 2026. Il primo è l'SR GT 400, scooter GT di media cilindrata progettato per un impiego versatile, capace di muoversi con agilità in città e di affrontare viaggi più lunghi. Il monocilindrico da 36 cavalli, il peso contenuto in 186 chilogrammi e la ciclistica di nuova concezione mirano a garantire equilibrio tra prestazioni e comfort. Di serie sono presenti strumentazione Tft, sistema keyless, traction control e Abs regolabili.

A fianco dello scooter debutta la RS 457 GP Replica, versione speciale della sportiva di media cilindrata ispirata alla RS-GP impegnata nel mondiale MotoGP. La nuova edizione si distingue per la livrea dedicata e per una dotazione più ricca, che comprende cambio quickshifter, freni anteriori potenziati e finiture specifiche per telaio e componenti. L'intera gamma Factory di Aprilia, che include RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660, introduce inoltre nuove varianti grafiche ispirate ai flussi aerodinamici studiati nelle gallerie del vento. Moto Guzzi, reduce dal rinnovamento completo della gamma, propone ad Eicma aggiornamenti estetici per i modelli V7, V85 e Stelvio, con nuove colorazioni e dettagli che richiamano la tradizione del marchio. La V7 è ora disponibile nelle varianti Sabbia Camo, Nero Smeraldo, Bianco 1969 e Rosso Monza, mentre la V85 adotta nuove livree per le versioni Strada, TT e TT Travel. La Stelvio si presenta con le tinte Grigio Climbing e Verde Hiking, ispirate all'ambiente outdoor e all'avventura.

Tutti i modelli mantengono le recenti evoluzioni tecniche, tra cui la piattaforma inerziale e il comando elettronico Ride by Wire. Per Vespa, poi, il 2026 sarà un anno simbolico, visto che il marchio compirà ottant'anni e celebrerà la ricorrenza con una serie di eventi a Roma, dal 25 al 28 giugno, oltre che con due edizioni speciali, Vespa Primavera 80th e Vespa GTS 80th. Entrambe si distinguono per la livrea Verde Pastello, ispirata ai primi modelli, e per i dettagli in tinta con badge celebrativi dedicati. A Eicma debuttano anche le nuove Vespa Primavera e Sprint S, completamente aggiornate sotto il profilo tecnico ed estetico. Piaggio chiude la serie di anteprime ad Eicma con il Beverly 25th Anniversary, edizione speciale dedicata ai 25 anni del celebre scooter a ruota alta. Disponibile con motori 310 e 400 hpe, si distingue per la colorazione Grigio 25th Anniversary con dettagli oro, cupolino fumé e logo commemorativo sul controscudo.