Piaggio, con Primavera e Sprint Sprint la Vespa è sempre più giovane

MILANO - Primavera e Sprint. Due nomi che identificano stili e appartenenza al mondo della mobilità urbana agile e veloce. Dimensioni contenute, linee giovanissime, leggere e fresche, unite a prestazioni brillanti, semplicità e gioia nella guida: Vespa Primavera arrivò negli anni ‘60 come una ventata di novità in un mondo in trasformazione. Il successo globale ne fece uno dei modelli più amati nella storia di Vespa.

A Eicma 2025 le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S, sono le eredi di quella tradizione. Piaggio sottolinea che “rappresentano l’anima più giovane e metropolitana di Vespa, disegnate per vivere la mobilità nell’eleganza di un design esclusivo, ma senza rinunciare alla comodità e a soluzioni tecniche uniche al mondo, come il body interamente in acciaio. Vespa Primavera e Vespa Sprint S nascono dalla migliore tecnologia e continuano sempre ad evolversi mantenendo la classicità delle linee di un capolavoro del made in Italy”. E per il 2026, su Vespa Primavera e Vespa Sprint S arrivano delle importanti novità, sia funzionali che estetiche.

La prima evidente novità riguarda i cerchi ruota, Vespa Primavera e Vespa Sprint S adottano cerchi da 12 pollici con un nuovo disegno a cinque razze sdoppiate che sottolinea la dinamicità delle versioni più cittadine di Vespa, mantenendo il carattere di eleganza in un particolare così importante.

Dedicata a Vespa Sprint S, arriva la griglia a cinque feritoie sulla fiancata sinistra. È un importante richiamo estetico che rinnova la linea, richiamando lo stile delle Vespa più sportive della storia. Anche la cresta sul parafango di Vespa Primavera cambia, affinandosi in una ricerca minuziosa delle migliori linee e in una cura del particolare che non ha eguali nel mondo delle due ruote.

Su tutte le versioni ritorna il gancio a scomparsa sotto il manubrio, perfetto per trasportare una borsa o un piccolo bagaglio, aggiungendo comodità nell’uso quotidiano e cittadino. Un piccolo intervento estetico rende più filante il “cravattino” al centro dello scudo, da sempre uno degli elementi distintivi di Vespa, mentre la sella, nelle varie versioni, è stata oggetto di migliorie grazie alla adozione di nuovi materiali che si abbinano alle finiture della carrozzeria. Se Primavera esprime la sua eleganza e classicità attraverso materiali ricercati, Sprint S esprime sportività e dinamismo attraverso materiali più tecnici.

È la sicurezza? Doppio freno a disco. Sulla ruota posteriore, infatti, il classico freno a tamburo lascia il posto a un disco in acciaio, del diametro di 220 mm sul quale lavora una pinza a doppio pistoncino. Il nuovo impianto, abbinato al freno a disco anteriore e al sistema Abs che su quello agisce, rende la frenata ancora più potente e sicura.

La tecnologia avanza anche col sistema keyless su tutte le versioni di Vespa Primavera e Vespa Sprint S oltre 50 cc. Sul retroscudo il classico commutatore di accensione è sostituito da un selettore: per avviare basta portarlo in posizione on. La chiave consente anche l’apertura della sella e aziona il sistema di riconoscimento a distanza della Vespa facendo lampeggiare tutti gli indicatori di direzione. Debutta anche un nuovo cruscotto che abbina le linee classiche degli strumenti Vespa con la tecnologia Full Lcd. Sia Vespa Primavera sia Vespa Sprint S accolgono così la migliore e più avanzata tecnologia senza tradire l’eleganza e lo stile che da sempre caratterizzano il manubrio di Vespa. Tutte le funzioni sono ora rappresentate in tecnologia digitale: oltre a tutte le informazioni relative al viaggio e al veicolo, tramite la piattaforma multimediale Vespa Mia (di serie su Primavera Tech, disponibile come accessorio sul resto della gamma), che connette Vespa e smartphone, lo strumento visualizza tutte le funzionalità che consentono di gestire chiamate, messaggi e playlist musicali e la navigazione a pittogrammi.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono disponibili sia con motorizzazioni termiche, sia con propulsore elettrico. Le versioni a benzina sono spinte da modernissime unità 4T, con distribuzione a tre valvole e dotate di iniezione elettronica, nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc. “In linea con la sua anima eco-friendly, i modelli della nuova gamma Vespa - sottolinea Piaggio - sono sono disponibili anche con propulsione elettrica: nella versione Moped (con omologazione Ciclomotore e velocità limitata a 45 km/h) e nella versione Motorcycle, disponibile nell’allestimento Vespa Primavera Tech. Tutti i modelli elettrici in versione Moped hanno le batterie rimovibili per una maggiore comodità nella ricarica.

Vespa Primavera è offerta nelle colorazioni Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, oltre a Blu Energico e al nuovo Beige Avvolgente per le sole versionicon motore termico, abbinate a eleganti finiture cromate; Vespa Primavera è disponibile anche nell’allestimento “S”, che propone tinte trendy abbinate a sella, finiture e grafiche dedicate: Bianco Innocente e il nuovo Giallo Disinvolto.

Vespa Sprint S è disponibile in cinque colorazioni: Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico per le sole versioni con motorizzazione termica, e Nero Convinto opaco e la nuova cromia Verde Ribelle anche per le versioni elettriche. Tutte le tinte sono abbinate a grafiche dedicate e a grintosi dettagli neri, sia con finitura opaca, come ad esempio il tipico cravattino al centro dello scudo, sia lucida, come i cerchi. Vespa Primavera Tech esprime il cuore più tecnologico di Vespa, con le colorazioni Blu Energico Opaco e Grigio Ottimista Opaco.