Piaggio MP3 festeggia vent'anni ad Eicma 2026 con oltre 250 mila esemplari venduti

Piaggio MP3 compie vent'anni e celebra il complaeanno in occasione di EICMA 2026. Presentato nel 2006, il primo scooter a tre ruote della casa di Pontedera ha dato origine a un nuovo segmento di mercato, introducendo una soluzione tecnica basata su due ruote anteriori indipendenti e basculanti, collegate da uno speciale sistema di sospensioni. Dal debutto sono stati venduti oltre 250 mila esemplari nel mondo. In Francia ne sono state commercializzate più di 150 mila unità, quasi il 60% della produzione globale. Un risultato legato soprattutto alla diffusione nelle grandi aree urbane e alla possibilità di utilizzare MP3 con la sola patente automobilistica, caratteristica che ne ha ampliato il pubblico di riferimento, dagli automobilisti alla ricerca di un'alternativa allo scooter tradizionale ai motociclisti più esperti.

Nel corso di due decenni il modello è stato aggiornato sul piano tecnico e stilistico, con l'introduzione di diverse motorizzazioni e sistemi di sicurezza. Nato con un propulsore da 250 cc, ha successivamente adottato cilindrate da 125 e 300 cc nel 2011, da 500 cc nel 2014 e da 350 cc nel 2018. La gamma attuale comprende le versioni 310, 400 e 530, tutte aggiornate allo standard Euro 5+. Nel 2009 MP3 è stato inoltre il primo scooter prodotto e commercializzato con una motorizzazione ibrida, che combinava un propulsore termico e uno elettrico. Tra le caratteristiche tecniche che hanno accompagnato l'evoluzione del modello figurano il sistema ABS a tre canali e il controllo di trazione ASR, introdotto da Piaggio nella categoria degli scooter.

MP3 è stato anche il primo scooter a integrare dispositivi di assistenza alla guida ARAS basati sulla tecnologia Imaging Radar 4D. Sulla versione 530 hpe Exclusive sono disponibili dotazioni come il cruise control e la retromarcia assistita da videocamera. L'attuale equipaggiamento comprende inoltre illuminazione full Led, strumentazione con display Tft a colori, sistema Keyless e connettività tramite la piattaforma Piaggio MIA, che permette di collegare lo smartphone e utilizzare la navigazione attraverso lo schermo di bordo.