Piaggio, serie Anniversario per i 25 anni di Beverly. Ad Eicma 2025 il debutto ufficiale

MILANO - Ha 25 anni ma sembra nato oggi. Beverly un marchio di Piaggio che trasmette alta qualita e voglia di muoversi agilmente su due ruote. A Eicma 2025 Beverly festeggia i suoi 25 anni con una capacità unica: essere uno scooter che sotto la scocca nasconde una vera e propria moto. La storia di Beverly la traccia direttamente Piaggio: “Era il 2001 quando sul mercato degli scooter di media cilindrata fece il suo debutto un veicolo dal design accattivante e dalle prestazioni brillanti, caratterizzato da un telaio e da una dotazione ciclistica da vera moto, che assicuravano tenuta, controllo e divertimento nella guida in ogni condizione. Era la prima versione di Piaggio Beverly, un mezzo capace di rivoluzionare la mobilità urbana introducendo un’impostazione di stampo motociclistico ed elevando il mondo scooter a livelli di prestazioni, comfort, sicurezza e piacere di guida, mai raggiunti prima”.

Ed eccolo oggi, venticinque anni dopo, con la stessa voglia di dimostrare come sa andare. Beverly rimane nei desideri degli utenti metropolitani più evoluti, grazie ai costanti aggiornamenti effettuati negli anni, sia nello stile sia nella tecnologia. A Eicma 2025, Beverly festeggia il grande successo commerciale, con oltre mezzo milione di esemplari venduti in più di cinquanta Paesi - presentandosi in una inedita versione celebrativa: Piaggio Beverly 25th Anniversary.

Piaggio Beverly 25th Anniversary è caratterizzato da uno speciale allestimento dedicato che reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, unendoli all’impronta sportiva dell’ultima generazione. Proprio all’anniversario “d’argento” si ispira la colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary, una inedita tonalità digrigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore: un richiamo ai fascioni che nel modello dei primi anni Duemilaornavano fiancate e scudo. A ciò si aggiunge il cupolino fumé, altro elemento tipico del primo Beverly.

La sportività di Beverly 25th Anniversary risulta poi accentuata dalle finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore. Dettagli in color orospiccano sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”. Piaggio Beverly 25th Anniversary è proposto in entrambe le motorizzazioni, 310 hpe e 400 hpe. La gamma Piaggio Beverly si rinnova per il 2026 anche con l’introduzione della nuova tinta Blu Lapis, che sulla più sportiva versione S affiancherà le già note Verde Jungle, Grigio Mercurio e Nero Meteora.