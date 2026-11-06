Piaggio si rafforza puntando su Vespa, Guzzi e Aprilia. Gruppo chiude 9 mesi con utile di 37,3 ml (+17,7%), ricavi a 1,23 mld (+2,7%)

Piaggio si rafforza grazie a India e Usa, puntando sui suoi marchi iconici, la Vespa e la Guzzi e in scia ai successi della sua scuderia, l'Aprilia Racing, nel Moto Gp. Nonostante il contesto geopolitico ancora incerto il gruppo ha chiuso i 9 mesi con un utile di 37,3 milioni (+17,7%), ricavi per 1,23 miliardi (+2,7%) e un ebitda di 208,7 milioni (+3,9%). Dietro a questi risultati c'è «l'incremento dei veicoli venduti nel mondo (+12,2%), con una forte performance del mercato indiano, una crescente presenza negli Usa e una sostanziale tenuta di Europa e Asia», spiega il ceo Michele Colaninno.

«Guardiamo avanti - conclude - focalizzandoci sul valore dei nostri marchi: il successo a doppia cifra di Vespa nell'anno del suo ottantesimo compleanno, la celebrazione della Moto Guzzi a Mandello del Lario e i risultati di Aprilia Racing in MotoGP, dimostrano che l'investimento continuo in innovazione, tecnologia e sicurezza - pilastri portati avanti anche grazie alle soluzioni robotiche di Piaggio Fast Forward - rappresenta la nostra risposta più efficace per anticipare le sfide future della mobilità leggera e dei veicoli commerciali».

«Le diverse localizzazioni produttive e commerciali nel mondo ci consentono di bilanciare i contingenti alti costi della produzione dovuti all'energia, ai trasporti delle merci e all'aumento del costo delle materie prime, senza tralasciare le conseguenze delle tensioni protezionistiche ancora oggi presenti», ricorda il ceo. A livello geografico, l'India ha registrato volumi e fatturato in crescita a doppia cifra (rispettivamente +31% e +13,8%); Americhe e Asia Pacifico hanno invece registrato un andamento positivo dei volumi ma il fatturato ha scontato l'effetto cambi e il mercato europeo è stabile.

Guardando alla chiusura dell'anno «il trend è positivo - commenta il direttore finanziario Alessandra Simonotto presentando i conti agli analisti -. Abbiamo i dati preliminari di ottobre e il mercato in India è ancora buono. Stiamo lavorando molto anche per rafforzare la nostra rete di concessionari negli Stati Uniti, e stiamo ottenendo un grande successo con i nostri prodotti, guadagnando quote di mercato nel segmento degli scooter».

Riscontri positivi arrivano da Eicma dove Piaggio è stata protagonista con una serie di novità per tutti i suoi brand, tra cui il nuovo motore elettrico di Vespa e il ritorno del Typhoon 125, la rivisitazione in chiave moderna del due ruote che negli anni '90 cambiò il modo di muoversi di migliaia di giovani. Ha visistato lo stand al Salone anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni che dopo il bagno di folla ha incontrato il presidente Matteo e l'ad Michele Colaninnno in una sala riservata.