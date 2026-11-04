Piaggio Typhoon torna in scena. Uno dei nomi storici della gamma di scooter sotto i riflettori di Eicma

Piaggio rilancia il Typhoon, uno dei nomi storici della propria gamma di scooter, con un nuovo modello pensato per la mobilità urbana. Il progetto, svelato ad EICMA, conserva alcuni tratti distintivi del veicolo, a partire dal frontale con il caratteristico profilo a 'becco d'anatra', e introduce una dotazione aggiornata, con strumentazione digitale e possibilità di collegamento allo smartphone. Il nuovo Typhoon è equipaggiato con un motore monocilindrico quattro tempi da 124 cc, omologato Euro 5+, con distribuzione monoalbero a camme in testa a tre valvole e raffreddamento ad aria forzata. La potenza massima dichiarata è di 7,8 kW a 7.400 giri, mentre la coppia raggiunge 10,4 Nm a 6.200 giri.

La trasmissione è affidata a un variatore automatico CVT. La ciclistica prevede un telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza, una forcella telescopica idraulica con escursione di 68 mm e un ammortizzatore posteriore regolabile su quattro posizioni. Le ruote sono da 14 pollici, con pneumatici tubeless da 120/70. L'impianto frenante abbina un disco anteriore da 220 mm a un tamburo posteriore da 140 mm, con sistema di frenata combinata CBS. Tra gli elementi dedicati all'utilizzo quotidiano figurano la pedana piatta, il gancio di sicurezza nel controscudo e il cruscotto con display Tft completamente digitale.

Attraverso il sistema Piaggio MIA è possibile collegare lo smartphone e visualizzarne le funzionalità. Il serbatoio ha una capacità di sei litri, oltre a 1,2 litri di riserva. Il nuovo Typhoon misura 1.985 mm in lunghezza e 806 mm in larghezza, specchi compresi, con un'altezza della sella di 797 mm e un passo di 1.365 mm. La gamma colori comprende Nero Monsone, Bianco Boreale, Grigio Scirocco e Blu Oceano.