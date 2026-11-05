Quando le moto avevano un'anima: a Eicma 2026 tornano le leggende della velocità

C'erano tempi in cui i piloti correvano con caschi che oggi sembrerebbero usciti da un museo, le moto si guidavano soprattutto con il talento e il coraggio e ogni vittoria aveva il sapore di una conquista. Tempi in cui il rumore di un motore bastava a riconoscere una moto e le imprese dei campioni diventavano racconti da tramandare. Quel mondo torna protagonista a EICMA 2026, dove tra le novità tecnologiche e i modelli destinati a conquistare le strade trova spazio qualcosa che non ha bisogno di essere aggiornato: il fascino della storia. Si chiama Speed Legends ed è una delle iniziative più suggestive dell'edizione numero 83 del Salone milanese. Nel padiglione 22, su oltre 1.400 metri quadrati, sono riunite 32 motociclette che hanno segnato la storia della classe regina del Motomondiale. Non semplicemente mezzi da competizione, ma protagoniste di imprese sportive, rivalità e stagioni che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Dalla prima regina delle 500 al genio italiano. Il viaggio comincia nel 1949, con la AJS Porcupine di Leslie Graham, il pilota britannico che conquistò il primo titolo mondiale della classe 500. Una macchina lontanissima dalle MotoGP contemporanee, eppure nata dallo stesso desiderio: essere più veloce di tutte le altre. Pochi passi più avanti, idealmente, si incontra uno degli esempi più straordinari dell'ingegneria motociclistica italiana: la Moto Guzzi 500 otto cilindri del 1955. Un autentico gioiello meccanico, capace ancora oggi di sorprendere per l'audacia del progetto. Otto cilindri racchiusi in appena mezzo litro di cilindrata, quando buona parte della concorrenza seguiva soluzioni decisamente più convenzionali. Poi arrivano le MV Agusta, le moto che accompagnarono le imprese di Giacomo Agostini e Phil Read. È l'epoca in cui le corse diventano leggenda, i piloti autentici personaggi popolari e i successi sportivi contribuiscono a costruire il mito di interi marchi.

Gli anni dei duelli e delle rimonte impossibili. Con gli anni Ottanta e Novanta cambiano le moto, cambia la tecnica e cresce lo spettacolo. Le due tempi della classe 500 diventano macchine sempre più estreme, difficili da addomesticare, capaci di mettere alla prova anche i piloti più esperti. La Suzuki di Franco Uncini racconta il Mondiale del 1982. Quella di Kevin Schwantz richiama immediatamente le grandi battaglie dell'epoca, mentre la Honda NSR di Mick Doohan rappresenta una stagione in cui la ricerca delle prestazioni raggiunge livelli impressionanti. Sono motociclette che non perdonavano molto e che richiedevano sensibilità, preparazione fisica e una capacità straordinaria di gestire la potenza. Osservarle oggi significa anche comprendere quanto sia cambiato il rapporto fra uomo e macchina. Ma guai a pensare che il passato fosse soltanto romanticismo. Dietro ogni carenatura c'erano ingegneri, sperimentazioni e soluzioni innovative. Anche le moto apparentemente più semplici nascondevano una ricerca tecnica continua, proprio come accade oggi.

Da Valentino Rossi a Márquez, le moto diventano icone. Con l'arrivo della MotoGP si apre un altro capitolo. Cambiano i motori, entra in scena un'elettronica sempre più sofisticata e la competizione assume una dimensione tecnologica completamente nuova. Nella mostra trovano posto le Yamaha YZF-M1 di Valentino Rossi, comprese quelle del 2004 e del 2009, simboli di due momenti fondamentali della carriera del campione di Tavullia. Non mancano la Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner, la Yamaha di Jorge Lorenzo del 2010 e la Honda RC213V con cui Marc Márquez conquistò il suo primo titolo nella classe regina nel 2013. Il percorso arriva fino alla Ducati Desmosedici GP22 di Francesco Bagnaia e all'Aprilia RS-GP26, testimone della generazione attuale delle MotoGP da 1.000 cc, prima del cambiamento regolamentare previsto per il 2027. La cosa più affascinante è che, nonostante le differenze abissali tra queste motociclette, il filo conduttore rimane lo stesso: trovare il limite e provare a spostarlo un po' più avanti.

Il futuro nasce dalla storia. Speed Legends non è pensata esclusivamente per chi ricorda le vittorie di Agostini o le domeniche davanti alla televisione per seguire Valentino Rossi. È anche un'occasione per i più giovani di scoprire da dove arrivino le MotoGP di oggi e perché alcuni nomi siano diventati così importanti. L'esposizione, realizzata in collaborazione con MotoGP e con il patrocinio della Federazione Internazionale di Motociclismo, è accompagnata da esperienze interattive. Nella MotoGP Gaming Arena i visitatori possono mettersi alla prova con simulatori e videogiochi, mentre apposite iniziative offrono la possibilità di vincere esperienze nel paddock dei Gran Premi del Mugello e di Misano del 2027. Il bello di questa mostra, però, è soprattutto il confronto fra epoche. Da una parte le moto di un tempo, con soluzioni meccaniche talvolta sorprendenti; dall'altra le moderne MotoGP, concentrati di aerodinamica, elettronica e materiali avanzati. Perché una moto da corsa può smettere di vincere, può diventare un pezzo da collezione e finire sotto le luci di un museo. Ma non smette mai di raccontare una storia.