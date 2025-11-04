Royal Enfield, le celebrazioni per i 125 anni partono da Milano. La nuova linea di moto è guidata dalla Bullet 650

Ad Eicma 2025, Royal Enfield ha dato ufficialmente il via a un anno di celebrazioni per i 125 anni di Pure Motorcycling, un traguardo che segna una tappa importante nella storia del marchio motociclistico più longevo al mondo ancora in attività.

Lo spazio espositivo di Royal Enfield a Eicma racconta questo percorso attraverso passato, presente e futuro del brand, presentando una gamma di modelli che ne esprimono l’evoluzione e la coerenza nel tempo. Come si addice a un marchio che affonda le radici in una ricca tradizione, la nuova linea di moto è guidata dalla straordinaria Royal Enfield Bullet 650. La Bullet rappresenta da sempre il cuore del brand, amata e apprezzata da generazioni di motociclisti e appassionati. Negli ultimi novant’anni l’azienda ha ridefinito il carattere della moto più longeva tuttora in produzione e nel 2025 la presenta nella sua espressione più potente di sempre, la Bullet 650, racchiudendo in un’unica moto tutto il meglio dell’Old School.

In occasione dell’evento è stata svelata anche un’edizione speciale della Royal Enfield Classic 650, reimmaginata per celebrare i 125 anni di Royal Enfield. Questa edizione speciale unisce lo stile intramontabile della Classic con un’estetica spiccatamente moderna che incarna la filosofia Royal Enfield, dove la tradizione incontra l’innovazione. Royal Enfield ha introdotto inoltre la Himalayan Mana Black Edition, una nuova versione della moto adventure più iconica del brand. Ispirata alla strada che porta al leggendario passo Mana, la Mana Black Edition accentua il carattere spartano e aspro della Himalayan.

Royal Enfield ha avviato inoltre una collaborazione unica nel suo genere con la Shotgun x Rough Crafts, un’autentica special artigianale. Questa edizione limitata è una fusione esclusiva tra la filosofia di design neo-retrò moderno di Royal Enfield e l’estetica inconfondibile di Rough Crafts; celebra lo spirito di individualità, la maestria artigianale e la creatività che definisce la cultura custom. Debutta ad Eicma anche il nuovo modello in stile scrambler di Flying Flea, la FF.S6. Progettata per la giungla urbana la FF.S6 definisce nuovi standard di innovazione, versatilità e agilità nel panorama globale dei veicoli elettrici.