Royal Enfield Himalayan 750, arriva la nuova adventure bicilindrica: 55 cv e prezzi da 7.390 euro

Royal Enfield a EICMA amplia la famiglia Himalayan con un modello di cilindrata superiore, tanto atteso, pensato per affrontare viaggi più lunghi e percorsi di ogni tipo. Si chiama Himalayan 750 e adotta un nuovo bicilindrico parallelo da 743 cc, raffreddato ad aria e olio, con 63 Nm di coppia massima. La dotazione comprende elettronica evoluta, sospensioni Showa regolabili e due configurazioni di ruote, in lega oppure a raggi. Il prezzo, invece, parte da 7.390 euro.

Himalayan 750: nuovo bicilindrico da 743 cc

Il cuore della Himalayan 750 è un motore completamente nuovo, un bicilindrico parallelo quattro tempi da 743 cc, con distribuzione SOHC e raffreddamento ad aria e olio. La potenza massima dichiarata è di 55 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia raggiunge i 63 Nm a 5.000 giri/min (con il 90% della coppia disponibile a partire da 3.500 giri/min). Il cambio è a sei rapporti, con frizione multidisco in bagno d'olio, mentre l'acceleratore elettronico prevede cinque modalità di guida: Road, Road Sport, Rain, Trail e Custom. A gestire i principali sistemi di assistenza ci pensa una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che permette di integrare ABS cornering e controllo di trazione sensibile all'inclinazione. Non mancano il cruise control e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Sospensioni Showa e ruote da 19 e 17 pollici

La ciclistica è costruita attorno a un telaio con struttura a trave centrale in acciaio, mentre le sospensioni sono entrambe firmate Showa. All'anteriore troviamo una forcella rovesciata da 43 mm, completamente regolabile nel precarico e nell'idraulica, con 190 mm di escursione. Al posteriore lavora un monoammortizzatore Showa Mono Tube IFP, con regolazione del ritorno e del precarico tramite comando remoto (escursione della ruota di 175 mm). La Himalayan 750 utilizza una ruota anteriore da 19 pollici e una posteriore da 17, entrambe con pneumatici tubeless. Sono disponibili cerchi in lega oppure a raggi, a seconda della versione. L'impianto frenante invece prevede un doppio disco anteriore, mentre la dotazione elettronica comprende anche il controllo della stabilità in frenata e in accelerazione attraverso i sistemi cornering.

Più comfort per i viaggi lunghi

La nuova adventure di Royal Enfield è stata sviluppata anche per il turismo a lungo raggio. La sella si trova a 815 mm da terra e pilota e passeggero dispongono di sedute separate. Il parabrezza è regolabile su cinque posizioni, con un'escursione complessiva di 60 mm, mentre tra gli accessori sono previste diverse selle per modificare l'ergonomia in base alle esigenze di guida. Tra gli altri elementi troviamo un display TFT circolare da 4 pollici con navigazione integrata e connettività, un nuovo gruppo ottico anteriore a LED da 7 pollici, immobilizer e leve del cambio e del freno posteriore in alluminio forgiato con estremità ripiegabili.

Tre versioni, prezzi da 7.390 euro

La Royal Enfield Himalayan 750 sarà proposta in tre configurazioni per il mercato italiano. La versione con cerchi in lega, nella colorazione Aztec Green, ha un prezzo di 7.390 euro. Si sale a 7.790 euro per le varianti con ruote a raggi, disponibili nelle tinte Viking Bronze e Siberia White. Al vertice della gamma si colloca la Flagship Antarctic Silver, proposta a 9.290 euro. Questa versione si distingue per una dotazione dedicata al turismo, sviluppata in collaborazione con GIVI: comprende bauletto, valigie laterali con relativi supporti e borse interne, oltre a manopole riscaldabili, paramani e protezione inferiore del motore in alluminio.