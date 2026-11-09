Scooter, ad Eicma 2026 il pianeta non conosce soste. Oltre la città: ruota alta, GT ed off road

MILANO - Non soltanto mezzi pratici per muoversi nel traffico cittadino. Il mondo degli scooter continua a evolversi in tante direzioni e a Eicma 2026 le novità raccontano una trasformazione sempre più evidente: accanto ai tradizionali ruota alta e ai modelli GT arrivano sempre più numerosi i veicoli capaci di affrontare anche percorsi extraurbani e strade sterrate: i cosiddetti adventure scooter. È il caso soprattutto della nuova famiglia Yamaha RW, protagonista dello stand della Casa giapponese, ma anche di proposte come il Kymco CV-X45 e la nuova gamma Zontes 552. Ma andiamo con ordine. Yamaha presenta nello specifico due nuovi modelli, RW700 e RW350, ai quali si affianca la versione più accessoriata RW700 Explore. Il primo è spinto dal bicilindrico CP2 da 689 cc, abbinato per la prima volta su uno scooter al cambio automatizzato Y-AMT, utilizzabile sia in modalità automatica sia manuale attraverso i comandi al manubrio.

Il RW350 adotta invece un nuovo monocilindrico da 327 cc e una soluzione tecnica inedita per la Casa, con motore fissato rigidamente al telaio e gruppo CVT oscillante. Entrambi hanno una ciclistica sviluppata per affrontare anche percorsi non asfaltati. Kymco propone invece il CV-X45, uno crossover da 427 cc che rompe gli schemi tradizionali della categoria. Il motore è lasciato a vista, la trasmissione finale è a catena e la ciclistica adotta una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore posteriore con leveraggio multi-link. La potenza è di 34,4 CV, mentre la dotazione comprende tre modalità di guida, controllo di trazione e cruise control. Riflettori accesi anche sul nuovo X-Town S con motore da 320cc e sull’X-Tera. Tra le novità più interessanti del salone c’è anche la nuova famiglia 552 di Zontes, composta da quattro modelli costruiti attorno a un bicilindrico da 531 cc, capace di erogare 47,6 CV e 56 Nm.

Le diverse configurazioni spaziano dallo scooter più stradale a quello con impostazione adventure (ZT552T-G), con una dotazione elettronica che comprende ride by wire, controllo di trazione, cruise control e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Il Gruppo Piaggio riporta invece in scena lo storico Typhoon, oggi in versione 125: il suo monocilindrico quattro tempi da 124 cc sviluppa 10,6 CV ed è abbinato a ruote da 14 pollici, telaio in acciaio e frenata combinata CBS. Aprilia, dal canto suo, aggiorna gli SR GT 125 e 200, che guadagnano un display TFT a colori da 5 pollici, presa USB-C e un vano sottosella più capiente. Restano i motori da 15 e 17,7 CV e l'impostazione da urban adventure che caratterizza la famiglia.

Honda porta invece lo stile della gamma ADV nella cilindrata più accessibile con il nuovo ADV125, dotato di motore eSP+ e strumentazione TFT da 5 pollici con connettività RoadSync. Fa il pieno di novità anche SYM: dal Maxsym Turbo, concept di maxi-scooter da 465 cc sovralimentato e 53 CV di potenza, all’HD 200 da 175 cc e 16,7 CV, fino al Jepardo 300, che con il suo monocilindrico da 278 cc arriva a 25,8 CV, passando per l’ADXTG 400 che oggi amplia la sua dotazione di serie. Voge, infine, presenta il nuovo SR16 380, ruota alta di cilindrata superiore rispetto ai già apprezzatissimi 125 e 200, mentre Wottan completa il quadro con il ONE 125, scooter urbano a pedana piatta proposto a 1.890 euro.