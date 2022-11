Scooter, ad Eicma 2022 grandi protagonisti: la Vespa è sempre giovane. E anche Kymco fa debuttare il triciclo

MILANO - E i termici? Eicma 2022 per gli scooter sarà ricordato come il salone del salto nelle emissioni zero. Ma attenzione, il passaggio non sarà certo rapido. Ecco allora che le Case continuano a lavorare sulle riduzioni delle emissioni dai motori termici e mettono in mostra il loro meglio, modelli nuovi o rivisitati. Come sempre un posto di assoluto rilievo se lo ritaglia il marchio leader in Europa su questo fronte, la Piaggio. Il settore scooter del marchio di Pontedera ha visto un incremento a doppia cifra delle vendite a livello globale, spinte in particolar modo dal brand Vespa, che ha registrato un fatturato in crescita a doppia cifra.

Ci sono le quattro versioni delle nuove Vespe GTS, rastremate nella linea, curate nei particolari, connesse e, soprattutto, con nuove colorazioni ancora più accattivanti. Accanto c’è la Vespa GTV che nasce sulla base di Vespa GTS, ma con una veste totalmente rivoluzionata, mantenendo gli immancabili richiami alle origini del mito, a cominciare dal caratteristico faro basso. A dieci anni dalla nascita, poi, ecco l’esclusiva Vespa 946 debutta nello speciale allestimento 10° Anniversario, con una colorazione dedicata che è una reinterpretazione in chiave moderna di una tonalità classica di Vespa, il verde. E poi la nuova Vespa Primavera Color Vibe, un omaggio all’universo colorato e spensierato di Vespa.

E con le ruote alte irrompe, come sempre, Honda con le sue moto vestite da scooter. La gettonatissima Adv 350 aspetta la sorellina da 160 cc, già disponibile in Giappone. Ma lo sforzo propositivo per Eicma 2022 riguarda soprattutto i Forza, scooter protettivi molto amati in Italia. I nuovi Forza 125 e 350 cc. confermano, con i dettagli meccanici ed estetici, che Honda continua a puntare tanto su questi modelli. Yamaha mette sul piedistallo gli scooter che fanno dell’affidabilità la loro forza: l’XMax 300 Tech Max, l’Max 300, l’Max 125 Tech Max e l’Max 125. L’aspetto aggressivo mette in evidenza ancora di più la sportività di questi scooter. Gli stilisti di Yamaha hanno privilegiato una nuova scocca ancora più filante che ingloba i punti luminosi a led. Non può mancare una visita a Lambretta che per festeggiare i 75 anni di vita amplia la serie X lanciando a Eicma il nuovo X125 che si affianca all’X300. Kimco continua a puntare tantissimo sul mercato italiano. Il marchio made in Taiwan si presenta con una versione premium del maxiscooter AK 550 Premium con Abs di serie e una strumentazione digitale più completa. C’è anche il Downtown 350 GT che richiama subito lo sguardo grazie al suo aspetto sportivo.

Kimco irrompe anche nel segmento tre ruote: il CV3 promette tanto grazie anche a modalità di guida adattate alla strada che si percorre. Malaguti mette in mostra il Madison 125: un modello con cerchi da 14 pollici. Si tratta del primo scooter sviluppato in collaborazione con Gpx in Thailandia. E come dimenticare Peugeot che con XP400 entra con forza nel segmento GT. Muscoloso e versatile, questo scooter con i suoi 37 cavalli e un vero e proprio Suv su due ruote. Italjet, invece, punta su iperscooter sportivi. Il nuovo modello col nome dice già tutto: si chiama Dragster 500GP. In pratica si combina la potenza di una moto con l’agilità dello scooter.