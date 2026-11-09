Scooter elettrici: gli elettroni alzano la voce, fra comfort e silenzio. Da Vespa a Xenter E fino a Suzuki e-Address

MILANO - Senza fare rumore. Che piacere scivolare in silenzio tra le auto quando attraversi il cuore delle città. Elettrico piace, e con le due ruote piace ancora di più. All’Eicma sono tante le novità a batteria. In prima fila come sempre c’è Vespa. Le linee inimitabili del body in acciaio accolgono un nuovo motore a emissioni zero, gioiello di progettazione e realizzazione. Interamente sviluppato e prodotto in Italia da Piaggio Group, la nuova unità elettrica nasce intorno a una innovativa architettura modulare che garantisce migliore efficienza, minore consumo di energia, prestazioni più brillanti e migliore controllo nella guida.

Tre i modelli: Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono omologate come ciclomotore, quindi con una velocità massima di 45 km/h. Guadagnano coppia, che significa brillantezza nelle ripartenze tipiche del traffico cittadino. L’autonomia può arrivare fino a 85 chilometri e la batteria è facilmente removibile per la ricarica. Vespa Primavera Tech è la versione motociclo a trazione elettrica e ha una velocità massima di 67 km/h. Molto avanti anche Yamaha. Xenter E è un ruota alto alimentato da un motore elettrico silenzioso con un’autonomia fino a 108 km. E grazie alle ruote da 16” e alle sospensioni confortevoli, questo sofisticato scooter per la mobilità urbana offre una guida stabile, sicura e piacevole, anche sulle strade cittadine più accidentate.

C’è anche NMax elettrico, dotato di uno stile dinamico e costruito secondo specifiche elevatissime. Honda va sul leggero. Punta su una nuova categoria tramite una mountain bike elettrica (e-MTB) agile e leggera, progettata per affrontare le salite con sicurezza, offrire prestazioni ai vertici della categoria e una stabilità eccezionale. Honda RN0 è sviluppata e prodotta in collaborazione con la specialista tedesca di mountain bike Rotwild. Suzuki e-Address è sinonimo di assoluta libertà. Erogazione fluida e silenziosa, con potenza massima di 4,1 kW (circa 5,6 CV) e 15 Nm di coppia.

La batteria è una unità a litio-ferro-fosfato (LFP) da 3,07 kWh, posizionata sotto la pedana o in zona dedicata per ottimizzare gli spazi. Niu scooter FQiX 500 è dotato di tecnologia avanzata delle batterie e un’autonomia fino a 100 km, offre prestazioni durature, sia nel quotidiano che per nel tempo libero. Per gli appassionati di elettrico da scoprire anche modelli di Zero Motorcycles Project Ventura; Royal Enfield flying flea S6; TVS Orbiter, M1-S e X e QJ Motor OaO Max.