ScorpionEXO a Eicma 2025: tanti nuovi caschi, sempre più tecnologici e confortevoli

Il celebre marchio di caschi, ScorpionEXO, fa il pieno di novità a Eicma 2025, presentando la nuova collezione che racchiude il meglio di tecnologia, design e comfort.

Al centro della nuova line-up spicca l’EXO 1500 AIR, erede diretto del “Carbon Air” ma caratterizzato da una calotta in Ultra TCT, una miscela di fibre composite leggere e resistenti in cui il carbonio è presente in misura ridotta per contenere i costi senza sacrificare la sicurezza. Il risultato è un casco equilibrato e raffinato, perfetto per il turismo sportivo, con una aerodinamica ottimizzata, finiture curate e un livello di silenziosità superiore. È disponibile in tre misure di calotta e taglie dalla XS alla XXL, con prezzi a partire da 319,90 euro, mentre la versione Carbon in Ultra TCT™ Carbon, più leggera e pregiata, parte da 489,90 euro.

Altro protagonista della kermesse milanese è il nuovo EXO 530 AIR, evoluzione del celebre 520, che porta con sé una calotta completamente ridisegnata, una ventilazione potenziata e un comfort acustico migliorato, garantendo stabilità e concentrazione anche nei lunghi viaggi. Il sistema AirFit®, marchio distintivo di ScorpionEXO, consente di adattare la calzata in modo personalizzato, mentre la versione 530i AIR introduce un’innovativa illuminazione LED integrata nello spoiler posteriore, pensata per aumentare la visibilità in condizioni difficili. In questo caso i prezzi partono da 219,90 euro.

Per chi invece cerca leggerezza e libertà, ScorpionEXO presenta il nuovo EXO-GT JET, punta di diamante della serie APEX, che eleva il concetto di casco jet a livelli da Gran Turismo. La calotta in TCT Ultra Fusion, composta da fibre composite e carbonio 3K Twill, garantisce resistenza e assorbimento d’impatto con un peso ridottissimo. L’aerodinamica, studiata in galleria del vento, riduce turbolenze e rumori, mentre gli interni Cool Tech Liner Kit e la visiera solare Speedview completano un casco che unisce lusso, comfort e sicurezza. Prezzo da 399,90 euro.

Pensato per chi vive la moto come una sfida, arriva l’EXO RACE AIR, il nuovo top di gamma racing della casa coreana. Certificato FIM Racing #2 e ECE 22.06, nasce dalla competizione ma si adatta anche all’uso stradale. La calotta in Carbon Matrix Fiber, lo spoiler posteriore regolabile e l’aerodinamica sviluppata secondo i principi della Vortex Engineering assicurano massima stabilità e penetrazione dell’aria. La visiera Classe 1 con lente Pinlock MaxVision e il sistema AirFit per la calzata regolabile completano un casco pensato per prestazioni estreme e comfort totale. Prezzo da 649,90 euro.

Chiude la gamma 2026 il nuovo EXO Z1 CARBON, versione evoluta del già apprezzato Z1, che porta il concetto di casco urbano a un livello superiore. Grazie alla calotta in ULTRA-TCT™ Carbon, è ancora più leggero, resistente ed elegante, con un’aerodinamica ottimizzata e interni in KwikWick III che mantengono il casco fresco e confortevole anche dopo ore di guida. Due le finiture disponibili, Onyx Solid Black e Solid Black, con prezzi a partire da 329,90 euro.