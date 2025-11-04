Shoei a Eicma 2025 con tutte la nuova gamma di caschi premium: dal JO2 all'X-SPR Pro 02

Fa il pieno di novità Shoei in occasione di Eicma 2025. Il celebre marchio di caschi premium presenta e anticipa alcuni prodotti che arriveranno sul mercato nel corso del prossimo anno.

A partire dal modello JO2, disponibile in otto colori e quattro grafiche. Dotato di bottoni automatici color oro fumé nella zona della fronte consentono di fissare facilmente i nostri frontini come la V-480 (disponibili come optional). Le sei taglie (XS-XXL) sono realizzate con quattro diverse calotte esterne per una vestibilità perfetta e dimensioni compatte. Inoltre, il JO2 ha fatto un ulteriore passo avanti migliorando la visiera parasole CJ-4 integrata che si è ingrandita e acquisendo l'omologazione ECE 22/06.

Con il modello Crossover Hornet ADV, invece Shoei ha continuato a lavorare per offrire funzionalità e comfort combinati con un design aggressivo e una sicurezza senza compromessi, raggiungendo l'obiettivo con l'Hornet ADV 06 (omologazione ECE 22/06). Le sei opzioni di taglia (XS-XXL) sono suddivise in quattro diverse calotte esterne e saranno disponibili in cinque colori e due versioni grafiche nel corso del prossimo anno.



Un'altra novità importante mostrata a Eicma è la versione omologata FIM 02 del dds da pista X-SPR Pro. Il nuovo X-SPR Pro 02 è dotto di omologazione FIM2, che sarà obbligatoria per l'uso nelle competizioni FIM a partire dal 2026. E sarà disponibile nei colori bianco e nero opaco presso i rivenditori all'inizio del 2026.





Infine, ma non meno importante, c'è il GT-Air 3 SMART, il primo DDS al mondo con visiera HUD, che consente di proiettare il GPS, la velocità attuale e le telefonate nel campo visivo sulla visiera parasole integrata. Il casco GT-Air 3 SMART e il sistema HUD Eyelights® sono venduti separatamente e saranno disponibili anche attraverso l'ampia rete di rivenditori alla fine del prossimo anno.



I modelli X-SPR Pro, quello sport-tourer NXR2, i modelli GT-Air 3 o Neotec 3 orientati al turismo, e la calotta da fuoristrada VFX-WR 06, saranno per la prossima stagione tutti disponibili con grafiche nuove e fresche.