“Speed Legends”, il mito della MotoGp a Eicma. In mostra 32 moto per un racconto di talento, coraggio e innovazione

Un secolo di storia Ducati raccontato attraverso cento momenti fondamentali, tra innovazione tecnologica, successi sportivi e modelli diventati icone del motociclismo. È stata inaugurata questa mattina a Eicma la mostra '100 anni. 100 storie. 100 momenti fondamentali del primo secolo Ducati', allestita presso l'ingresso della Porta Sud e aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione. L'accesso all'esposizione è gratuito per tutti i visitatori di Eicma in possesso di un biglietto d'ingresso alla fiera. Al taglio del nastro erano presenti l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, la direttrice marketing e comunicazione Patrizia Cianetti, il presidente di Eicma Pietro Meda, l'amministratore delegato Paolo Magri e il direttore generale Federico Aliverti.

«Cento anni sono un traguardo molto importante - ha dichiarato Domenicali - e ci è piaciuta l'idea di festeggiarlo portando questa mostra qui a Eicma, il posto in cui la passione per le due ruote nel mondo è al massimo della vitalità. Qui ci sono le moto più belle della nostra storia e che normalmente stanno nel nostro Museo Ducati: è molto bello che il museo esca da Borgo Panigale e venga qui, prendendo vita. Siamo molto orgogliosi». Il percorso espositivo si sviluppa attraverso una linea temporale che ripercorre i cento anni della Casa di Borgo Panigale, con modelli e motori provenienti dal Museo e dagli archivi Ducati, oltre a esemplari realizzati in serie limitate. Tra i protagonisti c'è la Superleggera V4 Centenario Tricolore, insieme alle moto della Collezione 100.

Ampio spazio è dedicato alle competizioni, con alcune delle Ducati che hanno conquistato successi in MotoGP e Superbike con piloti come Loris Capirossi, Casey Stoner, Francesco Bagnaia, Carl Fogarty e Álvaro Bautista. In esposizione anche la 750 F1 BOT di Marco Lucchinelli, la 900 SS con cui Mike Hailwood affrontò il Tourist Trophy del 1978 e la 750 Imola Desmo di Bruno Spaggiari. La tappa di Eicma rappresenta la conclusione del viaggio della Collezione 100, iniziato al Gran Premio d'Italia del Mugello e proseguito al World Ducati Week, al Festival of Speed di Goodwood e in diversi musei del territorio bolognese.