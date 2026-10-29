Suzuki ad Eicma: dalle Adventure Tourer V-Strom alle sportive della famiglia GSX, fino alla mobilità urbana

Suzuki si prepara a presentare le novità della gamma motociclistica 2027 a EICMA, l'Esposizione internazionale delle due ruote in programma a Rho Fiera Milano dal 5 all'8 novembre. In attesa degli annunci ufficiali, il costruttore ha anticipa una panoramica della propria offerta, dalle Adventure Tourer V-Strom alle sportive della famiglia GSX, fino alle proposte per la mobilità urbana. In esposizione anche nuove colorazioni per diversi modelli e una selezione di moto legate alle competizioni, dalla pista al motocross e al drag racing.

Tra le protagoniste dello stand ci sarà la Hayabusa, presente anche in una versione Special Edition e in un esemplare unico denominato Hayabusa Tuned by Juri, realizzato in occasione della competizione mondiale Capcom Cup 12. La livrea si ispira a Juri, personaggio del videogioco Street Fighter 6, con una combinazione di bianco, nero e giallo e motivi grafici che richiamano il ragno associato al personaggio. Il mondo racing sarà rappresentato dalla GSX-R1000R del Team Suzuki Yoshimura Sert e dalla moto del Team CN Challenge, protagonista alla 8 Ore di Suzuka con carburante dichiarato al 100% sostenibile e componenti realizzati con materiali ecosostenibili.

In esposizione anche la GSX-8R che ha partecipato al campionato FIM World Sportbike 2026, la GSX-R1000R Powered by Yoshimura, la Hayabusa Dragster del Team RevZilla/Motul/Vance & Hines e la GSX-8R CUP del trofeo monomarca italiano. Per l'off-road è prevista la presenza della RM-Z450 legata al pilota tedesco Ken Roczen. Accanto alle sportive, Suzuki porterà a Milano la gamma Adventure Tourer V-Strom 1050DE e 1050SE, V-Strom 800DE e 800SE, oltre alle crossover GSX-S1000GX e SV-7GX.

Tra le stradali figurano GSX-8R, GSX-S1000GT e GSX-S1000 EVO, mentre la famiglia neo retrò comprende GSX-8T e GSX-8TT. Non mancheranno le enduro DR-Z4S e le supermotard DR-Z4SM. La casa motocicliclistica ha annunciato inoltre nuove livree per il 2027: tra queste l'Arancio Siviglia per la GSX-8T, il Rosso Madrid per la GSX-8TT, il Bianco Daytona e il Blu Las Vegas per Hayabusa e il Nero Bristol per la DR-Z4S. Sul fronte della mobilità urbana, spazio al nuovo Burgman Street 125, dotato di un monocilindrico da 124 cc raffreddato ad aria e aggiornato per migliorare la risposta ai bassi e medi regimi.

La dotazione comprende un display a colori TFT LCD da 4,2 pollici con connettività smartphone, sistema keyless, vano sottosella da 25,9 litri, presa USB e illuminazione Full LED. In esposizione anche e-Address, lo scooter elettrico Suzuki con autonomia dichiarata di 80 chilometri, e una V-Strom 800DE con livrea rosa ispirata alla maglia del Giro d'Italia, manifestazione di cui Suzuki è stata moto ufficiale. La presentazione del 3 novembre sarà il momento in cui Suzuki svelerà nel dettaglio le novità della gamma 2027.