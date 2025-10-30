Suzuki è "Car of Eicma 2025": due Vitara speciali esposte alla fiera di Milano

Oltre a presentare tutte le novità moto e scooter presso il proprio stand, Suzuki a Eicma 2025 sarà anche protagonista con le quattro ruote. Sì, perché la nuova Vitara – nelle versioni Hybrid 8TT (ispirata nei colori alla GSX-8TT) e Hybrid DR-Z4 (che richiama la livrea della famiglia DR-Z) – sarà "Car of EICMA".

La Vitara Hybrid 8TT sarà infatti esposta all’Expo 3, in Viale Italia mentre la Vitara Hybrid DR-Z si troverà all’Expo 7, Padiglione 14, in prossimità dell’area Motolive. Le due livree interpretano al meglio le anime del brand: lo spirito off-road con la DR-Z e lo stile retrò e distintivo della 8TT, entrambe espressione del carattere e dell’originalità tipici di Suzuki.

Vitara Hybrid rappresenta per Suzuki l’equilibrio perfetto tra stile, efficienza e tecnologia. Il suo design compatto e distintivo, unito alla trazione 4WD AllGrip Select, ne fa un SUV compatto, versatile e adatto a ogni tipo di percorso, dalla città ai terreni più impegnativi. La nuova Vitara è spinta dalla tecnologia Suzuki Hybrid 140V abbinata al motore 1.5 Dualjet oppure dal motore 1.4 Boosterjet abbinato alla tecnologia Hybrid 48V.

Vitara Hybrid si distingue inoltre per l'elevato livello di sicurezza offerto dai sistemi di guida assistita e dalle funzioni di guida semi-autonoma, tutte di serie. Così come di serie è il sistema di infotainment con schermo touch da 9'' con connettività Apple Carplay e Android Auto.