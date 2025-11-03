Suzuki protagonista tra novità e celebrazioni: le evolute V-Strom, l'inedito scooter e-Address ed il mito Kevin Schwantz

Suzuki sarà presente all'ottantaduesima edizione di Eicma, l'Esposizione Internazionale delle Due Ruote in programma a Fiera Milano Rho dal 6 al 9 novembre 2025. La casa giapponese presenterà in anteprima mondiale le novità della gamma 2026 al Padiglione 6, Stand I42. La partecipazione del marchio offrirà una panoramica completa della produzione a due ruote, dalle adventure tourer alle supersportive, fino ai nuovi modelli elettrici. Tra le proposte principali figurano le V-Strom 1050DE, 1050SE, 800 e 800DE, la crossover GSX-S1000GX, le stradali GSX-8S e GSX-8R, le neo retrò GSX-8T e GSX-8TT e le nuove DR-Z4S e DR-Z4SM destinate rispettivamente all'enduro e al supermotard.

In anteprima europea sarà poi presentato lo scooter elettrico e-Address, con un'autonomia dichiarata di 80 chilometri e un design pensato per la mobilità urbana. Grande attenzione sarà riservata anche all'anima sportiva del marchio con la nuova GSX-R1000R, che celebra i quarant'anni della famiglia GSX-R con tre livree ispirate a modelli storici. Accanto alla supersportiva di serie saranno esposte la GSX-R1000R del Team Yoshimura Sert, protagonista del Mondiale Endurance, e la GSX-R1000R Cn Challenge, sviluppata con carburante 100% sostenibile e materiali ecosostenibili. In mostra anche la GSX-8R Cup, base del trofeo monomarca Suzuki, e le specialistiche da cross RM-Z250 e RM-Z450, quest'ultima vincitrice di sette titoli Ama tra Motocross e Supercross.

Tra le curiosità spicca la GSX-8R Tuned by JURI, un esemplare unico ispirato al personaggio del videogioco Street Fighter 6 e realizzato per la Capcom Cup 11, caratterizzato da una livrea dedicata e dettagli che richiamano l'estetica del personaggio. Durante la manifestazione, Kevin Schwantz parteciperà inoltre alla Champions Charity Race nell'area MotoLive, in sella a una DR-Z4S con livrea celebrativa '34', in un evento benefico che riunirà piloti e leggende del motociclismo.