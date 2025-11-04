Suzuki sceglie Milano per svelare la SV-7GX. Crossover da 650 cc a metà strada tra naked sportiva e adventure tourer

Suzuki ha scelto Eicma 2025 per presentare in anteprima mondiale la SV-7GX, una nuova crossover da 650 cc che si colloca a metà strada tra una naked sportiva e una adventure tourer. Alla conferenza stampa di presentazione, presso lo stand Suzuki al padiglione 6 di Rho Fiera Milano, erano presenti Toshihiro Suzuki, presidente e representative director di Suzuki Motor Corporation, oltre all'ex campione del mondo classe 500 Kevin Schwantz, ospite d'onore dell'evento. La SV-7GX adotta il collaudato bicilindrico a V da 652 cc della SV650, aggiornato per la normativa Euro 5+, capace di erogare 54 kW (73,4 CV) e 64 Nm di coppia. Il motore è abbinato al sistema elettronico Suzuki Intelligent Ride System, che integra il controllo di trazione, tre modalità di guida, acceleratore ride-by-wire e cambio elettronico bidirezionale. Il design, definito attraverso test in galleria del vento, unisce linee filanti e protezione aerodinamica, con parabrezza regolabile e fari full Led.

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio, forcella telescopica da 41 mm e monoammortizzatore regolabile. Il peso in ordine di marcia è di 211 kg. La posizione di guida è studiata per garantire comfort e controllo: sella a 795 mm, manubrio largo e serbatoio da 17,4 litri che assicura oltre 400 km di autonomia. Completa la dotazione la strumentazione Tft da 4,2», compatibile con l'app Suzuki Ride Connect+ per la navigazione e la connettività smartphone. Accanto alla nuova crossover, Suzuki porta a Eicma anche lo scooter elettrico e-Address, in anteprima europea, la GSX-R1000R in versione celebrativa per il 40° anniversario della famiglia GSX-R, la GSX-8R CUP del trofeo monomarca e la GSX-R1000 SERT ufficiale dell'Endurance World Championship.

Tra le curiosità dello stand, anche la GSX-8R Tuned by Juri, realizzata per la 'Capcom Cup 11' dedicata al mondo e-sport, e la Suzuki Capsule Collection, linea di abbigliamento in edizione limitata disponibile solo durante i giorni della fiera.