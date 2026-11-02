Sym lancia la sfida tecnologica. Debuttano 6 novità: 5 modelli per l'Europa e un manifesto tecnologico

MILANO - Parte dall’Eicma la rivoluzione Sym. Il marchio di Taiwan si presenta all’edizione 2026 di Eicma forte di un’evoluzione senza precedenti e di una visione industriale sempre più ambiziosa. Debuttano sei grandi novità: cinque modelli pronti per il mercato europeo e un manifesto tecnologico d'eccezione. L'appuntamento milanese si ispira al concept globale “Turbo the Force”, con cui la Casa madre di Taiwan riapre la strada alla sovralimentazione sulle due ruote. Si tratta di una scelta tecnica di grande fascino che riprende un tema storico del motociclismo e lo reinterpreta con gli standard moderni. Pur trattandosi di una vetrina tecnologica non destinata per il momento all'importazione in Italia, questa tecnologia racconta l'approccio del marchio: investire nella sperimentazione per poi riversare rigore costruttivo e affidabilità sui modelli destinati all'uso di tutti i giorni.

“I risultati di questo 2026 raccontano una storia di maturità e fiducia: essere vicini ai 25.000 pezzi e triplicare i volumi pre-Covid dimostra che il pubblico riconosce ormai in SYM una certezza - dice Domenico Lojacono, direttore commerciale di Sanyang Italia –. Oggi non siamo più soltanto il marchio del Symphony, modello che resta fondamentale, ma una realtà capace di coprire l'intero spettro della mobilità su due ruote. La nostra vera forza è saper stare nel mezzo: non significa accontentarsi, ma offrire veicoli con cui affrontare il commuting quotidiano avendo tutto ciò che serve davvero, con la massima affidabilità e al prezzo più corretto. Questo successo si deve in larga parte alla nostra rete commerciale, con cui manteniamo un dialogo quotidiano e costruttivo: è proprio la sintonia tra le richieste che arrivano dai nostri concessionari sul territorio e il confronto continuo con la Casa Madre a consentirci di portare su strada soluzioni di mobilità perfettamente calibrate sulle aspettative del pubblico italiano”.

La presenza a Eicma tocca anime e cilindrate differenti. La punta di diamante della ricerca è il Maxsym Turbo, vera attrazione tecnologica dello spazio espositivo; accanto a lui arrivano proposte concrete e pronte per la strada come l’evoluzione dell'adventure ADX TG 400, il nuovo compatto ADX 200, l'inedito Jepardo, l'atteso aggiornamento del Jet X 125 e la nuova famiglia HD (125/200). Una rosa di modelli che dimostra come Sym sappia muoversi con naturalezza tra due poli opposti: dall'accessibilità immediata di un mezzo urbano come il BWT alla complessità tecnica del maxi-tourer TTLBT. In mezzo a questi estremi c'è una varietà di proposte che in alcuni segmenti arriva a schierare quattro modelli alternativi, per intercettare con precisione chirurgica ogni esigenza d'uso e di stile. È quella che Sym definisce la capacità di "stare nel mezzo": non un compromesso al ribasso, ma la consapevolezza che a un prezzo onesto si può avere un mezzo completo, solido per gli spostamenti quotidiani.

Tra questi due estremi si sviluppa una varietà d'offerta senza eguali sul mercato: in segmenti strategici Sym arriva a schierare fino a quattro proposte alternative, permettendo a ciascun utente di trovare la risposta esatta per le proprie esigenze quotidiane. Alla base di questo ventaglio di modelli è una filosofia costruttiva precisa, che il marchio definisce la capacità di "stare nel mezzo": non un compromesso al ribasso, ma il pragmatismo di garantire tutto ciò che serve per il commuting di tutti i giorni – e anche di più – a un costo accessibile, con il miglior equilibrio possibile tra dotazioni, solidità e affidabilità nel tempo. In questo percorso l'Italia gioca un ruolo diretto e decisivo.

Le indicazioni della filiale nazionale hanno guidato scelte progettuali determinanti per il nostro mercato, come dimostrano la configurazione a faro basso e il parabrezza specifico fortemente voluti per la famiglia HD, o l'affinamento dell'ADX TG 400, evoluzione di un modello che ha già riscosso grande successo sul mercato italiano e che viene ulteriormente perfezionato per assecondare la richiesta di comfort e versatilità nel commuting quotidiano e nel medio raggio. A completare il quadro c'è infine il lavoro silenzioso sull'innovazione dei processi per ottimizzare la produzione e i controlli di qualità su scala globale, con l'obiettivo di trasferire in futuro nuove tecnologie a bordo dei veicoli, capaci di migliorare la sicurezza attiva su strada.