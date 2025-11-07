T.ur a Eicma 2025 guarda già alla stagione estiva, presentando in anteprima le giacche Elba EVO e Siena

T.ur porta a Eicma 2025 la nuova gamma abbigliamento e svela due novità per la stagione estiva 2026. Nello specifico sono le giacche Elba EVO e Siena ad avere i riflettori puntati.

La prima rappresenta l’evoluzione della giacca best seller di T.ur, migliorata sotto tutti gli aspetti. Leggera e ventilata, con ampie aree traforate in rete X-TRM e pannelli interni Windshield richiudibili, offre un equilibrio ideale tra protezione e freschezza. Le nuove protezioni Easyflex di livello 2, sottili e traforate, garantiscono sicurezza senza compromettere il comfort, mentre le regolazioni su braccia e collo assicurano una vestibilità personalizzata. Disponibile nelle colorazioni Ice-Blue, Ice-Black e Black-Anthra, la Elba EVO arriverà in primavera 2026 nelle taglie da S a 3XL (e Lady dalla XS alla 2XL) al prezzo di 179,99 euro.

Accanto a lei debutta al salone di Milano dedicato alle due ruote la giacca estiva Siena, realizzata in rete di poliestere ad alta tenacità con rinforzi in Oxford, certificata EN17092 Classe A e dotata di protezioni C.P.S. di livello 2 su spalle e gomiti. Il suo fitting asciutto ma regolabile la rende adatta sia ai viaggiatori esperti che ai neofiti. Sarà proposta nelle versioni Black-Yellow Fluo e Ice-Black, con taglie fino alla 5XL (e Lady fino alla 2XL), al prezzo di 109,99 euro, anch’essa disponibile da primavera 2026.

Non manca la collezione Laminated Series, con la giacca Supercell Hydroscud e i pantaloni Fullstorm Hydroscud, capi certificati AA e dotati del rivoluzionario Waterproof Airflow System (W.A.S.). Questo sistema esclusivo consente di mantenere le prese d’aria frontali aperte anche sotto la pioggia, convogliando l’acqua all’esterno e garantendo al tempo stesso traspirazione e comfort termico. Impermeabili (10K/10K), con cuciture nastrate e imbottitura removibile, i capi della linea laminata sono già disponibili: la giacca a 449,99 euro e i pantaloni a 229,99 euro.