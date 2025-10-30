Triumph svela a Eicma 2025 la nuova Trident 800: il segmento delle naked medie ha una nuova protagonista

A pochi giorni da Eicma 2025, Triumph Motorcycles presenta la nuova naked di media cilindrata Trident 800, evoluzione diretta e più matura della fortunata Trident 660. Parliamo di una moto che nasce con l’obiettivo di portare il piacere di guida a un livello superiore. Compatta, muscolosa e dal design audace, la naked inglese conserva la pulizia delle linee che ha reso celebre la 660, ma si fa più scolpita e aggressiva. Sotto le forme slanciate pulsa il nuovo tre cilindri da 798 cc, lo stesso powertrain recentemente adottato sulla Tiger Sport 800: eroga 115 CV a 10.750 giri/min e 85 Nm di coppia a 8.500 giri.

Sotto il profilo dell'elettronica, sulla nuova Triumph Trident troviamo un pacchetto con tre riding mode – Road, Sport e Rain – ABS Cornering, controllo di trazione, Triumph Shift Assist per cambiare marcia senza frizione, e Cruise Control. Il tutto è gestibile dal display TFT a colori da 3,5”, compatibile con il sistema Bluetooth My Triumph, che consente di accedere a chiamate, musica e navigazione turn-by-turn direttamente dal blocchetto comandi sinistro.

La ciclistica, compatta e leggera (che porta il peso totale a 198 kg in ordine di marcia), prevede un telaio tubolare in acciaio, abbinato a sospensioni Showa completamente regolabili: davanti c'è un forcella a steli rovesciati da 41 mm e dietro un monoammortizzatore con regolazioni su estensione e precarico. L’impianto frenante si avvale di un doppio disco anteriore da 310 mm e pinze radiali a quattro pistoncini. La sella, invece, è posta a 810 mm da terra.

La Triumph Trident 800 sarà disponibile in tre colorazioni – Ash Grey / Diablo Red, Carnival Red / Graphite e Jet Black – e arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2026, con un prezzo di listino che parte da 9.995 euro.