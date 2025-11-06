Tucano Urbano porta a Eicma 2025 l'evoluzione del celebre Termoscudo, il coprigambe per lo scooter

A Eicma 2025, Tucano Urbano presenta la nuova evoluzione del suo prodotto più iconico: il Termoscud, il coprigambe che dal 1999 ha rivoluzionato la mobilità urbana invernale e che, con oltre due milioni di pezzi venduti, è diventato un elemento imprescindibile per chi usa lo scooter tutto l’anno. Ora il celebre accessorio si rinnova con un sistema innovativo, lo Scudlock, pensato per semplificare l’installazione e rendere possibile l’utilizzo del Termoscud in ogni stagione.

Due le versioni disponiibili: il Termoscud S-Pro (239,99 €), pensato per maxi scooter come Yamaha TMAX Tech, Honda X-ADV 750, Honda Forza 750 e Piaggio MP3 310, e il più compatto Termoscud® S (149,99 €), dedicato a modelli come Honda SH350, Honda PCX 125 e Yamaha NMAX 125.

Realizzati con tecnologia 3D “Designed in Italy” per un’integrazione perfetta con il veicolo, i nuovi Termoscud si distinguono per l’assenza di nastri laterali e inferiori, che mantiene pulita la linea dello scooter, e per l’inedito Scudlock System, un brevetto in fase di registrazione che promette un montaggio più rapido che mai. Bastano tre passaggi: fissare lo Spoiler Aero-Frame 3D alla carrozzeria con viti e adesivi 3M VHB, assicurare il coprigambe all’area del manubrio – con funzione anche antifurto – e agganciarlo infine allo spoiler tramite clip.

Dunque, non poteva scegliere mese migliore Tucano Urbano per presentare una novità di prodotto che semplificherà la vita di tanti scooteristi che affronteranno un inverno ormai alle porte.