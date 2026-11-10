Voge Brivido R800: la nuova naked mette sul piatto 95 CV, tanta tecnologia e un look super aggressivo

La Voge Brivido R800 rappresenta una delle tante interessantissime novità che i marchi cosiddetti emergenti hanno portato a EICMA 2026. Linee muscolose, motore da quasi 800 cc e una potenza di 95,2 CV sono gli ingredienti principali di un modello che punta a conquistare gli appassionati della guida sportiva. Il tutto corredato da una dotazione tecnologica particolarmente ricca: acceleratore elettronico, quickshifter bidirezionale e tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida.

Design aggressivo e motore da 95 CV

Dal punto di vista estetico, la Brivido R800 si presenta con un'impostazione decisamente sportiva. Il frontale è dominato da un gruppo ottico dall'effetto sospeso, valorizzato dalla doppia firma luminosa DRL, mentre gli indicatori di direzione integrati e la coda corta e filante contribuiscono a darle un aspetto moderno e dinamico. Sotto la carrozzeria troviamo un bicilindrico parallelo frontemarcia da 798 cc, raffreddato a liquido e dotato di distribuzione bialbero a otto valvole. La potenza massima raggiunge i 95,2 CV a 9.000 giri/min, mentre la coppia si attesta a 81 Nm a 6.500 giri/min. La velocità massima dichiarata è di 205 km/h. Il propulsore è gestito da un acceleratore ride by wire che permette di scegliere tra quattro mappe di erogazione: Sport, Normal, Rain e Custom. A completare il pacchetto elettronico ci sono il controllo di trazione, il quickshifter bidirezionale e il cruise control.

Ciclistica sportiva e sospensioni regolabili

La ciclistica si sviluppa attorno a un telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza, abbinato a un forcellone in alluminio. All'anteriore lavora una forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm, regolabile, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore con leveraggio progressivo. Di serie è presente anche un ammortizzatore di sterzo, pensato per migliorare la stabilità dell'avantreno nella guida più impegnativa. L'interasse misura 1.405 mm, mentre la sella si trova a 810 mm da terra. Il peso dichiarato è di 188 kg e il serbatoio ha una capacità di 16,5 litri. I cerchi in lega da 17 pollici montano pneumatici nelle misure 120/70 ZR17 all'anteriore e 180/55 ZR17 al posteriore. La frenata invece è affidata a un impianto Nissin con ABS Cornering.

TFT, dash cam e radar: la tecnologia non manca

Al centro del manubrio trova posto un display TFT a colori da 7 pollici, con connettività Bluetooth e Wi-Fi e funzione di mirroring per visualizzare la navigazione direttamente sulla strumentazione. Non manca la dash cam integrata, ormai una presenza ricorrente sui modelli più recenti del marchio. Tra le altre soluzioni mostrate a EICMA figura anche un sistema radar Blind Spot, che segnala attraverso gli specchietti la presenza di veicoli nell'angolo cieco. Una tecnologia che aggiunge un ulteriore livello di assistenza alla guida e che avvicina la Brivido R800 alle naked di categoria superiore. Completano la dotazione le manopole e la sella riscaldabili, pensate per migliorare il comfort durante gli spostamenti nei mesi più freddi. Non sono state ancora rilasciate informazioni su prezzo e eventuale debutto nelle concessionarie.