Voge presenta a Eicma 2025 la prima custom della gamma: monta un bicilindrico da 60 CV

Voge porta a Eicma 2025 la prima moto custom. Si chiama CU625, una moto che fonde l’anima classica delle bobber con la tecnologia più attuale. Il design, compatto e muscoloso, si distingue per il manubrio drag bar, gli specchi bar-end e i dettagli bruniti, mentre lo scarico “tagliato a fetta di salame” aggiunge un tocco tipicamente vintage.

La Voge CU625 adotta di serie luci full LED, display TFT circolare, controllo di trazione, doppi ingressi USB (di tipo A e C) e sensori di pressione pneumatici. Il cuore pulsante è un bicilindrico a V da 578 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 60,3 CV e 61 Nm di coppia, gestiti da un cambio a sei marce e due mappature motore. La trasmissione finale è a cinghia, insolita per la categoria.

Sotto l'abito custom si trova un telaio a doppia culla in acciaio, abbinato a una forcella a steli rovesciati e a doppi ammortizzatori regolabili. Le ruote sono in lega da 16 pollici, con pneumatici tubeless da 130/90 all’anteriore e 150/80 al posteriore, mentre l'altezza della sella è di 710 mm e il peso di 199 kg. Dunque, la CU625 offre una nuova interpretazione del custom moderno secondo Voge.