Voge SR16 380, il ruota alta cresce nelle prestazioni: monocilindrico da ben 40 cv e una dotazione molto ricca

La famiglia degli scooter a ruota alta Voge si allarga con un nuovo modello destinato a collocarsi al vertice della gamma. Si chiama SR16 380 e porta al debutto un motore completamente nuovo, il monocilindrico più potente mai montato dalla Casa su uno scooter. Ma non è soltanto una questione di prestazioni: il nuovo ruota alta punta anche su comfort, tecnologia e capacità di carico, con una dotazione particolarmente ricca pensata per affrontare gli spostamenti quotidiani senza rinunciare ai viaggi più lunghi.

Design e praticità: la pedana piatta resta protagonista

Dal punto di vista estetico, l'SR16 380 riprende il linguaggio stilistico della famiglia SR16, con linee eleganti ma dinamiche e un frontale caratterizzato dalla firma luminosa DRL, integrata in un impianto completamente a LED. La pedana piatta, ampia e ben sfruttabile, è accompagnata da un gancio portaborse e da un vano sottosella in grado di ospitare un casco integrale e altri oggetti. In dotazione c'è anche il bauletto, montato su un portapacchi posteriore in lega e dotato di serratura centralizzata attraverso il sistema keyless. Nel retroscudo trova invece posto un vano con doppia presa USB, Type-A e Type-C, utile per ricaricare i dispositivi elettronici. Lo sportello di chiusura magnetica presenta inoltre un'apposita apertura passa-cavo, così da poter alimentare lo smartphone anche quando è sistemato su un supporto al manubrio.

Il nuovo motore da 40 CV

La novità più importante è il nuovo monocilindrico da 377,7 cc, quattro valvole e raffreddamento a liquido, sviluppato appositamente per questo modello. I numeri sono interessanti: la potenza massima raggiunge i 40,1 CV a 7.500 giri, mentre la coppia si attesta a 40 Nm a 6.000 giri. Si tratta del propulsore più prestazionale mai utilizzato da Voge su uno scooter, con una velocità massima dichiarata di 139 km/h. Una dotazione meccanica che promette quindi di andare oltre il tradizionale impiego urbano, rendendo più agevoli anche i trasferimenti extraurbani e i tratti autostradali.

Ciclistica e sicurezza

La ciclistica si affida a ruote da 16 pollici davanti e dietro (sui 125 e 200 la ruota posteriore è da 14''), con pneumatici da 110/70 all'anteriore e 130/70 al posteriore. Le sospensioni posteriori sono regolabili nel precarico, mentre l'interasse di 1.455 mm contribuisce alla stabilità alle velocità più elevate. Il peso dichiarato è di 170 kg, con un'altezza della sella di 805 mm. L'impianto frenante prevede un disco su entrambe le ruote, assistito da ABS e controllo di trazione.

Comfort e tecnologia da ammiraglia

Anche sul fronte della dotazione il nuovo SR16 380 non sembra voler lasciare nulla al caso. Tra gli equipaggiamenti figurano l'accensione keyless, il parabrezza con paramani integrati e le manopole e la sella riscaldabili. Queste ultime offrono tre livelli di regolazione per il pilota e due per il passeggero. Al centro del manubrio spicca un display TFT a colori, con grafiche pensate per rendere facilmente consultabili le informazioni di bordo. La strumentazione può collegarsi allo smartphone tramite Bluetooth e Wi-Fi e offre il mirroring della navigazione cartografica attraverso un'app dedicata. Per gestire le diverse funzioni sono stati previsti appositi comandi a cursore, mentre tra le dotazioni tecnologiche trova posto anche una dash cam integrata nello scudo.