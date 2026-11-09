Yamaha, con la famiglia di scooter RW apre una nuova dimensione nel segmento Adventure

Yamaha amplia la propria offerta con la nuova famiglia RW, una gamma inedita di premium Adventure che combina la praticità dei modelli urbani con soluzioni tecniche pensate per affrontare anche percorsi fuori dall'asfalto. Protagonista è RW700, affiancato dalla versione più turistica RW700 Explore e dal modello di cilindrata inferiore RW350. I tre modelli sono attesi sul mercato nella primavera 2027. Yamaha RW700 si distingue soprattutto per il bicilindrico CP2, abbinato alla trasmissione Y-AMT, appositamente ottimizzata per la nuova gamma.

Il sistema consente di scegliere tra la cambiata manuale, attraverso i comandi al manubrio, e quella automatica, senza utilizzare la leva della frizione. Una soluzione sviluppata anche per migliorare il controllo sui fondi sterrati. A supporto della guida interviene una piattaforma inerziale IMU a sei assi, che gestisce i principali sistemi elettronici, tra cui il controllo di trazione e l'assistenza alla frenata. Il sistema Yamaha Ride Control mette inoltre a disposizione cinque modalità di guida, tre per l'asfalto e due specifiche per l'off-road.

Anche la ciclistica segue questa impostazione: il telaio in acciaio è abbinato a una forcella rovesciata da 41 mm, a un monoammortizzatore posteriore e a pedane regolabili, dotate di inserti in gomma removibili per aumentare il grip nella guida in piedi. Le ruote a raggi da 17 pollici all'anteriore e 15 al posteriore montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, mentre il peso in ordine di marcia è di 221 kg. Completa la dotazione tecnologica il cruise control, insieme al display TFT da 5 pollici, alla connettività MyRide, alla navigazione Garmin StreetCross, alla Smart Key e alla presa USB-C. Chi cerca maggiore comfort nei viaggi può scegliere RW700 Explore, versione che riprende la base tecnica della RW700, aggiungendo alcuni accorgimenti pensati per migliorare comfort e versatilità. Tra questi figurano le sospensioni con regolazioni supplementari, la sella e le manopole riscaldabili, il cavalletto centrale e i comandi retroilluminati.

La gamma si completa con RW350, equipaggiata con un monocilindrico da 330 cc e trasmissione CVT. La sua particolarità è il sistema Yamaha Dynamic Ride, che prevede il motore fissato al telaio e una diversa architettura della trasmissione, con l'obiettivo di ridurre le masse non sospese e migliorare il comportamento della sospensione posteriore. Anche questo modello offre diverse modalità di guida, cruise control, display TFT e navigazione connessa. Infine, dal punto di vista estetico, tutta la famiglia riprende elementi del mondo Adventure, con gruppi ottici a LED, colorazioni ispirate alla natura e l'impiego di alcuni materiali riciclati e di origine biologica.