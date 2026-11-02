Yamaha RW700 e RW350, arrivano i nuovi Adventure Scooter: tre modelli per andare oltre l'asfalto

Yamaha a EICMA amplia il proprio universo a due ruote con una nuova famiglia di Adventure Scooter. Si chiama RW e comprende tre modelli, RW700, RW700 Explore e RW350, accomunati da un'impostazione che unisce la praticità degli scooter alla versatilità delle moto Adventure. La gamma arriverà sul mercato nella primavera 2027 e punta su soluzioni tecniche inedite, una dotazione elettronica evoluta e una posizione di guida studiata per adattarsi a contesti differenti. Due le cilindrate: il bicilindrico CP2 da 700 cc per RW700 e RW700 Explore, e il monocilindrico da 330 cc per RW350.

Yamaha RW700: motore CP2 e cambio Y-AMT

Il modello di punta della famiglia è equipaggiato con il noto bicilindrico parallelo CP2, già utilizzato su diversi modelli Yamaha. È abbinato all'acceleratore elettronico YCC-T e al cambio automatizzato Y-AMT, qui sviluppato e ottimizzato anche per l'utilizzo off-road. RW700 diventa così il primo scooter Yamaha dotato di questa tecnologia. Particolarmente interessante è il funzionamento in modalità GRAVEL: il sistema modifica la gestione dei rapporti per consentire un maggiore controllo sui fondi a bassa aderenza, limitando le cambiate verso l'alto in determinate condizioni di accelerazione e slittamento della ruota posteriore.

Elettronica e ciclistica per l'utilizzo su strada e sterrato

La dotazione elettronica comprende un'IMU a sei assi che gestisce i principali sistemi di assistenza: controllo di trazione TCS, Slide Control System, Brake Control System e Back-slip Regulator. In modalità ROAD sono disponibili SPORT, STREET ed ECO, mentre la modalità GRAVEL propone le impostazioni EXPLORE ed EXPLORE+, con una gestione specifica di motore, cambio e controlli elettronici. È possibile personalizzare ulteriormente il comportamento del veicolo intervenendo sui diversi parametri. La ciclistica si basa su un telaio backbone in tubi d'acciaio ad alta resistenza, con forcella rovesciata da 41 mm e 160 mm di escursione, abbinata a un monoammortizzatore posteriore da 155 mm.

L'altezza della sella è di 810 mm, mentre la luce a terra raggiunge i 170 mm. Anche le ruote adottano una configurazione particolare: cerchio anteriore da 17 pollici e posteriore da 15, entrambi a raggi incrociati in acciaio inox e abbinati a pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR. L'impianto frenante prevede due dischi anteriori flottanti da 298 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore da 267 mm. Il peso in ordine di marcia è di 221 kg. Tra gli elementi che caratterizzano la guida ci sono anche le pedane regolabili in quattro posizioni, con inserti in gomma removibili per aumentare il grip quando si guida in piedi. Non mancano i poggiapiedi anteriori ripiegabili, il cruise control e il limitatore elettronico di velocità YVSL.

RW700 Explore: più comfort per i viaggi

La versione Explore mantiene la stessa base tecnica della RW700, ma aggiunge una serie di dotazioni orientate al turismo. Le sospensioni diventano maggiormente regolabili: all'anteriore è possibile intervenire sul precarico della forcella, mentre al posteriore sono disponibili 11 livelli di regolazione dello smorzamento in estensione. La dotazione comprende inoltre sella e manopole riscaldabili, entrambe regolabili su dieci livelli, cavalletto centrale e blocchetti dei comandi retroilluminati. La RW700 Explore sarà disponibile nelle colorazioni Forest Green e Midnight Black.

Yamaha RW350: la versione da 330 cc

A completare la famiglia c'è la RW350, che trasferisce la stessa filosofia Adventure nel segmento di media cilindrata. Il motore è un monocilindrico da 330 cc, quattro tempi, quattro valvole e raffreddamento a liquido, abbinato a una trasmissione automatica CVT. La soluzione tecnica più interessante è il nuovo sistema Yamaha Dynamic Ride. A differenza dei tradizionali scooter con motore oscillante, il propulsore è fissato rigidamente al telaio, mentre soltanto l'unità CVT si muove verticalmente attorno all'albero motore.

Anche la RW350 dispone dell'acceleratore elettronico YCC-T e del sistema Yamaha Ride Control, con tre modalità di guida: STREET, EXPLORE ed ECO. La ciclistica prevede un telaio in acciaio, una forcella rovesciata da 37 mm con 140 mm di escursione e due ammortizzatori posteriori con 105 mm di escursione e precarico regolabile. Le ruote sono da 16 pollici all'anteriore e 14 al posteriore, con pneumatici tubeless Dunlop D615 dal battistrada a blocchi, sviluppati specificamente per il modello. Anche sulla RW350 troviamo pedane con inserti in gomma removibili e poggiapiedi anteriori ripiegabili.

Tecnologia e connettività per tutta la gamma

Sia RW700 sia RW350 dispongono di una strumentazione TFT a colori da 5 pollici, compatibile con l'app MyRide e con il sistema di navigazione Garmin StreetCross. Sono presenti tre temi grafici, tra cui uno specifico per la famiglia RW, oltre alla presa USB-C e alla Smart Key. La dotazione della RW350 comprende anche il sistema di avviamento One-Push Start, illuminazione full LED, controllo di trazione, indicatori di direzione con disattivazione automatica ed Emergency Stop Signalling. Il cruise control è previsto su tutti e tre i modelli.

La nuova famiglia Yamaha RW sarà disponibile a partire dalla primavera 2027. Per prezzi e ulteriori dettagli commerciali bisognerà attendere nuove informazioni nei prossimi mesi.