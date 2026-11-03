Yamaha XENTER E 2027, torna lo scooter a ruote alte: è elettrico e ha 108 km di autonomia

Yamaha a EICMA 2026 prepara il ritorno nel segmento degli scooter a ruote alte e lo fa con una proposta elettrica. Si chiama XENTER E ed è il nuovo modello della gamma Urban Mobility, atteso nel 2027 con prestazioni equivalenti a quelle di un 125 cc. Tra le caratteristiche principali ci sono una batteria agli ioni di litio, un'autonomia dichiarata di 108 km, cerchi da 16 pollici e una dotazione tecnologica che comprende ABS, controllo di trazione, navigazione connessa e retromarcia. Il progetto si inserisce nella strategia ambientale di Yamaha, che punta ad azzerare le emissioni di CO₂ entro il 2050.

Motore elettrico da 7,5 kW e 33,3 Nm di coppia

Lo XENTER E utilizza un propulsore elettrico eAxle con motore sincrono a magneti permanenti interni, raffreddato ad aria e montato direttamente sul telaio. La potenza massima è di 7,5 kW a 3.500 giri/min, mentre la coppia raggiunge 33,3 Nm a 500 giri/min. La trasmissione alla ruota posteriore avviene tramite cinghia. Il pilota può scegliere tra tre modalità di guida: S, per un'accelerazione più pronta; T, con una risposta più progressiva; ed E, che limita leggermente accelerazione e velocità massima per privilegiare l'autonomia.

Batteria da 3,5 kWh e autonomia di 108 km

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 3,5 kWh ed è alloggiata centralmente nel telaio. La sua particolare forma a L permette di recuperare spazio sotto la sella e mantenere ampia e piatta la pedana. L'autonomia dichiarata è di 108 km con una ricarica completa, secondo il ciclo WMTC e con una temperatura della batteria di 25 °C. La ricarica avviene attraverso un caricabatterie integrato da 800 W, utilizzabile sia con una presa domestica sia tramite colonnine pubbliche in corrente alternata compatibili con lo standard Tipo 2. Per passare dallo 0 al 100% sono necessarie circa 5 ore e mezza, nelle condizioni indicate da Yamaha. La batteria è inoltre protetta secondo lo standard IP67 contro acqua e polvere.

Ruote da 16 pollici e ciclistica

La ciclistica si basa su un telaio leggero di tipo underbone, con ruote da 16 pollici e pneumatici 100/80 all'anteriore e 120/80 al posteriore. Le sospensioni offrono un'escursione di 100 mm davanti e 97 mm dietro, mentre l'impianto frenante utilizza due dischi da 245 mm, entrambi dotati di ABS. Presente anche la frenata rigenerativa, che recupera energia durante le decelerazioni. La sella è posizionata a 790 mm da terra e il passo misura 1.485 mm. La posizione di guida è eretta, con una pedana ampia e piatta, mentre l'angolo di sterzata è stato studiato per agevolare le manovre nel traffico.

Vano sottosella, display TFT e retromarcia

Tra gli elementi dedicati alla praticità c'è il vano sotto la sella, progettato per ospitare un casco integrale, compatibilmente con forma e dimensioni. Nella parte anteriore si trova un ulteriore spazio con presa USB-C, mentre un gancio pieghevole permette di trasportare borse e piccoli carichi. La strumentazione è affidata a un display TFT da 5 pollici. Attraverso l'app Yamaha Motor On si può accedere alla navigazione turn-by-turn, controllare lo stato della batteria e consultare le informazioni sulla manutenzione e sulla posizione del parcheggio. Completano la dotazione il controllo di trazione e la funzione di retromarcia, utile nelle manovre negli spazi più stretti. Lo XENTER E sarà disponibile in due colorazioni: Platinum Silver con dettagli color acqua e Midnight Black, anch'essa con accenti acqua.

A questa versione a zero emissioni dovrebbe essere affiancata anche una variante a benzina di cui però, al momento non sono stati ancora svelati dettagli.