Zero Motorcycles presenta a Eicma 2025 il nuovo scooter elettrico urbano LS1. E rinnova la gamma per il 2026

Zero Motorcycles si presenta a Eicma 2025 puntando soprattutto i riflettori sul nuovissimo scooter elettrico urbano LS1, oltre a rinnovare l'intera gamma 2026 e a presentare il concept Lompico, una visione del futuro del design e della tecnologia del marchio californiano.

Dunque, il protagonista assoluto dello stand è il LS1, primo scooter urbano di Zero. Compatto, elegante e con un baricentro basso che ne esalta la maneggevolezza, l'LS1 è dotato di una doppia batteria sostituibile sotto il pianale e di un caricatore rapido fino a 1500 W, garantisce un’autonomia che può raggiungere i 170 chilometri e una velocità massima di 100 km/h, rientrando nella categoria A1.

È equipaggiato con ABS e controllo di trazione, ha una sella bassa e un interasse corto, soluzioni che lo rendono agile e sicuro nel traffico cittadino. Con un prezzo di 5.320 euro e le prime consegne previste per dicembre, il LS1 vuole rappresentare la porta d’accesso ideale al mondo della guida elettrica, con costi di gestione ridotti e un design curato nei dettagli.

Come anticipato, accanto allo scooter, Zero svela la nuova gamma 2026, puntando su ricariche più rapide, prestazioni affinate e design aggiornati. L'adventure bike DSR/X riceve sistemi di assistenza e una taratura più precisa; la versione Black Forest è ora dotata di caricatore rapido da 6 kW di serie. Le S e DS guadagnano una batteria da 15,6 kWh e un caricatore integrato da 3,3 kW, mentre la SR/F sfoggia un nuovo design aerodinamico ispirato alla linea Quickstrike.

Infine, la gamma X — con i modelli XE e XB — porta la potenza elettrica di Zero anche nel fuoristrada: moto leggere, immediate e capaci di sprigionare coppia istantanea fino a 635 Nm, pensate per piloti di ogni livello. A completare la visione Zero per l’EICMA, il Lompico Concept rappresenta l’anticipazione della prossima generazione di design e tecnologia del marchio.