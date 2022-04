Alfa Romeo, J​ean-Philippe Imparato, ceo del Biscione, crede fermamente nei valori del brand: «Adesso inizia una nuova era»

Tra storia e leggenda, rilanci mai completati ed evoluzione tecnologica, Alfa Romeo ha conservato un Dna senza pari. E nella galassia Stellantis ha finalmente trovato energia e risorse per tornare quel brand esclusivo che tutto il mondo ci ha sempre invidiato. Carlos Tavares ne ha affidato la rinascita a uno dei suoi manager più apprezzati, Jean-Philippe Imparato, che si è lanciato con passione nell’impresa e adesso porta al debutto un modello molto strategico come il Suv compatto Tonale, emblema della “metamorfosi” del Biscione. «Guardiamo al futuro preservando la tradizione e gli stilemi Alfa - spiega - . Questo modello era in cantiere da tempo ma volevamo la perfezione e l’abbiamo ritoccato con i designer Alejandro Mesonero e Alessandro Marcolini.

Inoltre abbiamo lavorato sull’infotainment per realizzare software all’avanguardia capace di supportare un’esperienza di guida straordinaria. Dovevamo offrire tecnologie di domani, non quelle di penultima generazione. Tonale non è un’auto, è una pietra miliare, l’inizio di una nuova era». Per la grande sfida servivano anche motori eco-sostenibili. E qui Alfa Romeo si è superata. Per “reinventare la sportività nell’era dell’elettrico”, ecco due livelli di elettrificazione: Hybrid (130 e 160 cv) e Plug-in Hybrid (275 cv). Per i mercati che lo richiedono c’è il diesel 1.6 da 130 Cv e 320 Nm, in abbinamento all’automatico doppia frizione a 6 marce TCT. In seguito, per Usa e Oriente, arriverà anche un benzina 2 litri da 256 cv, con cambio a 9 marce.

Il nuovo Suv del Biscione (in concessionaria dal 4 giugno anticipato ad aprile dall’edizione di lancio acquistabile online) è stato “battezzato” a La Thuile dai due piloti del team di F1, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Tonale è la più lussuosa, connessa e tecnologica vettura mai prodotta dal brand, la prima al mondo con il certificato digitale NFT (Non-Fungible-Token) basato sulla “blockchain card” secretata che custodisce tutte le informazioni sull’auto preservandone il valore residuo. Lo stile è rimasto fedele al concept da cui deriva, presentato a Ginevra nel 2019. Come Stelvio, prende il nome da un valico alpino e ha dimensioni ideali: 4,53 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,6 di altezza. Il design propone richiami al Dna storico, con la caratteristica Gt Line in fiancata (stilema ereditato dalla Giulia GT) e volumi eleganti, sensuali, che rimandano all’iconica 8C Competizione.

Sul frontale il “trilobo” strizza l’occhio alla SZ Zagato. I proiettori a sinusoide esaltano la personalità con la formula 3+3 e fari Full-Led anche Adaptive Matrix dotati di funzione anti-abbagliamento. Nel posteriore, dove spicca il lunotto tondeggiante, le luci diventano una firma distintiva. Gli interni svelano Alcantara e materiali hi-tech ecosostenibili, i paddle in alluminio al volante sono di serie (tutte le versioni di Tonale hanno il cambio automatico). La vettura è totalmente connessa e sfoggia un software inedito. Amazon Alexa è integrata nel sistema: anche da casa si può pianificare un viaggio, monitorare connessioni o verificare lo stato dell’auto.

Il sistema operativo Android è personalizzabile e grazie alla connettività 4G con aggiornamenti “over the air” garantisce contenuti e servizi in tempo reale, compresa la navigazione dinamica TomTom. Lo schermo digitale del cluster “a cannocchiale” di fronte al volante (12,3 pollici) ha 12 modalità configurabili, il touchscreen da 10,25” centrale presenta una sofisticata interfaccia multitasking fluida che consente di avere tutto sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada. La dinamica di guida è gestita dal Drive Mode Select, sul fronte sicurezza Tonale raggiunge il livello 2 di automomous drive con sistemi sensibili che non penalizzano le emozioni tipiche del brand. Il Suv viene prodotto a Pomigliano d’Arco, sulla rinnovata piattaforma Small Wilde della Jeep Compass. Alfa Romeo è davvero tornata. E intanto Giulia e Stelvio Quadrifoglio, nell’edizione MY22, offrono performance ottimizzate del potente motore 2.9 V6 Bi-Turbo in alluminio che eroga 510 Cv e 600 Nm di coppia. E la Giulia in Germania è stata incoronata miglior berlina d’importazione dai lettori di “Auto Motor und Sport”.