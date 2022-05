Alfa Tonale, la vetta a un passo. Il marchio fa la prima mossa per rilanciarsi: fascino, eleganza e sportività per tornare a vincere

COMO - Metamorfosi. Un sostantivo emblematico sintetizza la trasformazione dell’Alfa Romeo: da brand di solide tradizioni sportive a icona globale in viaggio verso un futuro sostenibile. Il simbolo della metamorfosi è Tonale, il primo Suv compatto e anche la prima auto elettrificata del Biscione. Una svolta netta, che si è fatta attendere (il concept debuttò a Ginevra nel 2019) ma è arrivata proprio come la voleva Jean-Philippe Imparato, capo del marchio sport-luxury di Stellantis. «Tonale è perfetta anche nella qualità raggiunta a Pomigliano, dove ne produciamo 240 al giorno, e offre agli alfisti un concentrato inedito delle più moderne tecnologie».

Cattura l’attenzione per la personalità del suo frontale con proiettori a sinusoide (3+3 ai lati del classico trilobo) anche full-Led e Adaptive Matrix. Ma bisogna guidarla per scoprire come l’elettrificazione abbia reinterpretato il Dna sportivo del Biscione. Avvertenza: niente paragoni con Giulia e Stelvio. È diversa la filosofia, oltre che la piattaforma e il segmento. Pur conservando reazioni da vera Alfa, Tonale fa della sua formula ibrida un inedito punto di forza e tra i C-Suv trova pochi concorrenti così qualificati. La versione del primo test è la più interessante grazie al debutto del motore 48V Hybrid VGT (turbo a geometria variabile) da 160 cv e 240 Nm. Il 4 cilindri 1.5 a benzina è abbinato alla trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti Tct con un motore elettrico a 48 volt da 15 kW e 55 Nm integrato nel cambio.



Questo brevetto esclusivo è un’evoluzione del mild hybrid che fornisce motricità alle ruote anche a motore spento. Tonale parte dunque in elettrico e per brevi tratti, come negli stop&go, nelle manovre di parcheggio o in fase di veleggiamento, offre un’autentica esperienza elettrificata. L’e-Boosting incrementa inoltre la coppia alle ruote e l’Intelligent Brake System ottimizza il recupero dell’energia cinetica in decelerazione e frenata. Prestazioni interessanti: 0-100 km/h in 8,8”, velocità massima di 210 km/h. Consumo medio indicato 6,3 litri per 100 km con 144 g/km di CO2 emessi. In alternativa, la versione Hybrid 48V da 130 cv e 240 Nm, mentre a ottobre arriverà la variante Hybrid plug-in Q4, a trazione integrale elettrica, con potenza di sistema di 275 cv ricavata dall’abbinamento del motore benzina 1.3 Multijet (180 cv) con l’elettrico da 90 kW e con una batteria al litio da 155 kWh.

Soluzione che promette autonomia full-electric di 60 km. Per chi non può ancora rinunciare al Diesel, è disponibile una versione 1.6 da 130 Cv e 320 Nm.

In strada Tonale si fa apprezzare per una perfetta distribuzione dei pesi e uno sterzo reattivo e diretto. Le dimensioni (4,53 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,60 di altezza) rendono agile il nuovo Suv dell’Alfa che offre l’opzione delle palette in alluminio al volante per godersi le cambiate “in manuale”, anche se l’automatico è di serie su tutte le versioni. La trazione anteriore è controllata dal Dynamic Torque Vectoring con ammortizzatori selettivi o sospensioni attive “dual stage valve”, per la Veloce, con smorzamento elettronico. Il comportamento dinamico si seleziona attraverso il Drive Model Select con funzioni Advanced Efficiency (elettrico o ibrido), Natural (rapporto bilanciato) e Dynamic (guida sportiva). Dal 4 giugno Tonale, già ordinabile, sarà nelle nostre concessionarie ed entro l’anno raggiungerà tutti i principali mercati mondiali. Intanto è disponibile la ricca serie di lancio Edizione Speciale a 39mila euro. In gamma 4 allestimenti (Super, Sprint, Ti e Veloce) con listini da 35.500 (Super 130 cv) a 44.800 euro (Veloce 160 cv). Gli interni sono molto confortevoli, con materiali ecosostenibili, Alcantara e inserti hi-tech. Il bagagliaio spazia da 500 a 1.550 litri.

L’infotainement adotta un software specifico Alfa Romeo, Amazon Alexa è integrata nel sistema e tramite comandi vocali si può “ordinarle” qualsiasi funzione e ricevere ogni tipo di informazioni. Il sistema Android è personalizzabile e la connettività 4G consente aggiornamenti “over the air” in tempo reale, compresa la navigazione dinamica TomTom. Lo schermo digitale del cluster di fronte al volante (12,3 pollici) ha 12 modalità configurabili, pratico e intuitivo il touchscreen centrale multitasking (10,25”). Sul nuovo Suv esordisce la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) basata sul concetto di “blockchain card” che registra tutte le principali informazioni sulla vettura. Disponibili tutti i sistemi Adas per la guida autonoma di livello 2, che permettono di gestire in autonomia accelerazione, frenata e mantenimento corsia combinando i sistemi “Intelligent Adaptive Cruise Control” e “Lane Centering” con la telecamera frontale, che monitora longitudinalmente e lateralmente i dintorni della vettura.