C’è DS, la “4” e la “9” punte di diamante del premium glamour

L’universo elettrificato ed elettrico di Stellantis può contare su diversi brand. Ma quando si tratta di premium, tra i principali protagonisti c’è il marchio DS. Una gamma che ha certamente nella tecnologia ibrida plug-in l’elemento distintivo, distinguendosi sul fronte elettrico per la presenza della compatta DS 3 Crossback E-Tense. Oggi a dominare la scena sono le più recenti DS 4 e DS 9. La prima è un crossover di taglia media, che prende spunto dalla tecnologia PSA per votarsi al lusso assoluto. La seconda, più classica nelle fattezze, perché si tratta di una berlina, gioca la carta dell’ibrido plug-in per assecondare le esigenze di un pubblico attento ai dettagli. Un ibrido alla spina che, a seconda dei formati, può arrivare sino a quota 360 cv. Coadiuvato in questo caso anche dalla presenza della trazione integrale.