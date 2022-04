DR 6.0, debutta il Suv italiano super accessoriato. Disponibile con motore benzina 1.5 Turbo da 154 cv o thermohybrid GPL

MACCHIA D'ISERNIA - Dopo DR 3, DR 4.0 e DR 5.0 il rilancio di DR Automobiles si completa con l’arrivo della top di gamma DR 6.0. Con una lunghezza di 4,5 metri si posiziona nella fascia media cercando di ritagliarsi il proprio spazio puntando su comfort e spazio a bordo, tanto da essere battezzato il Voyager Suv. Viene spinto da un motore 1.5 Turbo da 154 Cv abbinato ad un cambio CVT a 9 rapporti. In alternativa c’è la motorizzazione thermohybrid benzina/Gpl. Tra i punti di forza del Suv DR c’è sicuramente un abitacolo spazioso abbinato ad una ricca dotazione di serie. La lista include il tetto panoramico, il clima automatico bizona, il sistema di ricarica wirless per smartphone, display da 12,5” dedicato all’infotainment con Apple Carplay e Android Auto, il sistema Soft Touch Keyless e cerchi in lega da 19 pollici.

Il prezzo della versione a benzina è di 28.900 euro, mentre quello della versione Thermohybrid benzina/GPL è di € 29.900. “L’Italia è il paese più bello del mondo. Noi in DR ne siamo convinti. Lo amiamo profondamente e crediamo che la DR 6.0 sia l’auto ideale per poterlo percorrere e ammirare in tutta la sua magnificenza”, hanno commentato i vertici del brand. Dal fine settimana la DR 6.0 sarà già disponibile, in pronta consegna, presso i concessionari DR in tutta Italia.